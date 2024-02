Zweiter Verhandlungstag am Tübinger Landgericht zur Messerattacke in einer Buchhandlung

Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, sich in einer Buchhandlung in Tübingen der Geschädigten ein Messer in den Rücken gestoßen zu haben. FOTO: DPA Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, sich in einer Buchhandlung in Tübingen der Geschädigten ein Messer in den Rücken gestoßen zu haben. FOTO: DPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.