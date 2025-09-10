Am Tübinger Uniklinikum fehlen Parkplätze

Auffällig markierte Zufahrt bei den Talkliniken. Das neue Parkhaus (links) ist noch im Probebetrieb, das alte (rechts) muss abgerissen werden.

TÜBINGEN.. Die Kapazitäten sind ausgereizt. Mehr Plätze wird's auf absehbare Zeit nicht geben, sagt Daniela Harsch. Die Leiterin der Klinikums-Verwaltung macht den Wartenden wenig Hoffnung, versucht die Situation aber mit neuen Maßnahmen wie Parkplatz-Sharing und Anmietungen etwas zu entschärfen.

»Parkplatznot ist am Klinikum ein Dauerthema«, stellt Harsch fest. Fünf Jahre lang hat sie die Diskussion als Sozialbürgermeisterin in Tübingen verfolgt. Ihr war klar, dass sie nach ihrem Wechsel auf den Posten an der Unispitze Anfang 2024 noch unmittelbarer damit konfrontiert werden würde.

Aus vielen Orten gibt es keine direkte Verbindung per Bus

»Wir erhalten täglich viele Klagen«, sagt die 43-Jährige. Verärgerte Mitarbeiter drohten nicht selten, dass sie sich lieber woanders einen Job suchen und kündigen. Harsch nimmt die Sache ernst. Bei jeder Einstellung fragen Bewerber, ob's ne Möglichkeit gibt, ihr Auto abzustellen. »Das ist für viele ein entscheidendes Kriterium.«

Die Kaufmännische Direktorin kann sich gut in die Lage derer hineinversetzen, die sich von etwas weiter weg täglich auf den Weg zur Arbeit machen. Sie selber kommt zwar problemlos mit dem Rad oder dem Bus ins Büro am Geissweg, doch der öffentliche Nahverkehr bietet für viele nur umständliche Verbindungen - und das bei insgesamt ungünstigen Dienstzeiten. »Aus Walddorfhäslach oder aus Mittelstadt fährt kein Bus direkt.«

Problematisch ist die Parkplatz-Knappheit auch für Patienten. »Wir haben ein Riesen-Einzugsgebiet«, betont Harsch. Wenn man davon ausgeht, dass im Schnitt jeder der ambulant Behandelten dreimal kommt, weil vorherige Untersuchung und Nachkontrolle nötig sind, ergibt das eine Zahl von 1,3 Millionen Besuchen im Jahr. Und da sind die stationären Fälle und ihre Besucher noch gar nicht mitgezählt.

Eine der ersten Maßnahmen der neuen Direktorin Anfang 2024 war ein Aufruf an Anwohner, Parkplätze zu vermieten. Immerhin 50 sind diesem Aufruf gefolgt. Durch bauliche Maßnahmen hat man noch mal fast 40 Plätze gewonnen. Auch die Mitfahr-App »Ride-Bee« hat sich bewährt, findet Harsch.

Vergebliche Hoffnung auf die Regional-Stadtbahn

»Parkplatz-Management« heißt derzeit die Überschrift über verschiedene Maßnahmen, die die Not lindern und den Ärger minimieren sollen. Wer eine Mitfahrgemeinschaft bilden kann, lässt sein Auto daheim stehen und entschärft somit die Lage. Über die Sharing-App können Anfragen bis zu 14 Tage vorher gestellt werden. Der Vorteil: Man braucht nicht von vornherein eine feste Gemeinschaft zu bilden, sondern kann schauen, was sich ergibt. Das Jobticket gehört seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der Maßnahmen, auch Jobräder bringen Entlastung.

Langfristig hat man im Klinikum lange auf die Regionalstadtbahn gehofft. Ohne Umsteigen aus dem Steinlachtal, dem Ammertal oder aus Richtung Reutlingen hoch zu den Kliniken: Das schien dauerhaft Besserung zu versprechen. »Das wäre eine attraktive Verbindung gewesen«, findet auch Harsch.

Doch alle Appelle der Befürworter haben nichts gefruchtet. Mit ihrem Nein zur Innenstadt-Trasse beim Bürgerentscheid hat eine Mehrheit in Tübingen im Herbst 2021 diese Lösung blockiert. Eine Allensbach-Befragung ergab: In der Altersgruppe ab 60 Jahren sprachen sich drei Viertel gegen die Innenstadtstrecke aus. Bei den Jungen war’s fast umgekehrt. Zwei Drittel der unter 30-Jährigen hätten die Schienenstrecke hoch zu den Kliniken und weiter zum Technologiepark gerne realisiert.

Generell beklagen Beschäftigte im Uniklinikum häufig, dass ihre Belange für die Tübinger Stadtpolitik und den Gemeinderat oft eine nachrangige Rolle spielen. Menschen, die in der Innenstadt wohnen, heißt es dann, haben eben einen anderen Blick auf den Verkehr als die vielen Pendler, die Tag für Tag nach Tübingen zur Arbeit fahren. (GEA)