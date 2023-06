22-Jährige in Mössingen getötet: Nachbarin hörte Streit

Laut einer Nachbarin wurde die tote 22-Jährige in diesem Haus in Mössingen gefunden.

MÖSSINGEN. In Mössingen ist eine junge Frau Opfer eines Verbrechens geworden. Laut Angaben der Reutlinger Polizei ist die 22-Jährige am Montagnachmittag tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. »Die bisherigen Feststellungen deuten auf einen gewaltsamen Tod hin«, sagt ein Polizeisprecher. Details zur Fundsituation und weitere Einzelheiten sollen im Laufe des Tages mitgeteilt werden. Sie müssen vorher mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt werden. Zur Todesursache der Frau gebe es noch keine Erkenntnisse, das sei Gegenstand der Ermittlungen. Zuständig dafür ist das Kriminalkommissariat Tübingen.

Nachbarin: »Es wurde herumgeschrien, das ging etwa eine Stunde so«

Gesprächiger ist eine ältere Frau, die in der Mössinger Hölderlinstraße im Erdgeschoss lebt. Im Stockwerk darüber habe die 22 Jahre alte Tote asiatischer Herkunft gewohnt. Gegenüber dem GEA gibt die Nachbarin an, in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr vom Lärm in der Wohnung über ihr wach geworden zu sein. »Es wurde herumgeschrien, das ging etwa eine Stunde so.« Heute mache sie sich Vorwürfe, dass sie darauf nicht reagiert hat.

Polizei verteilt Flugblätter

Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, habe sie die eineinhalb Jahre alte Tochter ihrer Nachbarin weinen gehört. Auch dabei habe sie sich nichts gedacht. Am Montagnachmittag sei die Mutter der 22-Jährigen aufgetaucht, weil sich die Tochter nicht gemeldet habe. Kurz darauf habe sie schreiend die Wohnung verlassen und gerufen: »Hier ist alles voller Blut.« Dann seien Polizei und Rettungsdienst angerückt. Später haben Beamte in der Nachbarschaft Flugblätter verteilt, in denen gebeten wird, sich bei der Polizei zu melden. Eine Bestätigung dieser Darstellung der Nachbarin durch die Polizei steht noch aus.

Einsatz auch in Bodelshausen

Zutreffend ist laut Pressestelle jedoch, dass Beamte am Montagnachmittag bis in den Abend hinein ein Wohnhaus und die nähere Umgebung in der Bodelshausener Beethovenstraße und am Hungerberg durchsucht haben. Dabei waren auch Polizeihunde im Einsatz. Wie Nachbarn dem GEA berichten, habe der etwa gleichaltrige Freund der Verstorbenen im durchsuchten Gebiet seinen Wohnsitz. »Der Einsatz steht im Zusammenhang mit dem Todesfall, näheres können wir momentan nicht sagen«, sagt Christian Wörner. (GEA/dpa)