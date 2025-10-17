Die Metzinger GEA-Geschäftsstelle ist jetzt auch eine Postfiliale

Reutlingen

Im GEA-Service-Center haben wir unser Angebot stark ausgeweitet. Neben unserem bereits bestehende Angebot gibt's in der Burgstraße 1-7 mittlerweile auch die Möglichkeit, Lottoscheine auszufüllen und abzugeben sowie Pakete der Dienstleister Hermes und DPD zu verschicken oder abzuholen. Öffnungszeiten sind ab 1. November Montag bis Freitag von 9.30 bis 17.30 Uhr und samstags von 9.30 bis 12.30 Uhr.

Pfullingen

Die Geschäftsstelle in Pfullingen schließt. Produkte wie lokale Krimis, die Tageszeitung oder die Alblust können Sie künftig in der Echazbuchhandlung (Lindenplatz 7) im Gebäude nebenan erwerben, bzw. abholen, falls die Zustellung nicht geklappt hat. Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 12.30 Uhr, sowie montags, dienstags, donnerstags und freitags zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr. Die Redaktion bleibt weiter vor Ort. Für eine Kontaktaufnahme einfach die Klingel betätigen, oder eine Mail an pfullingen@gea.de schreiben.

Metzingen

Briefmarken kaufen, Pakete verschicken – das war in Metzingen gar nicht so einfach, seit das Postbank-Finanzcenter am Bahnhof dicht gemacht hat. Der GEA hat diese Versorgungslücke jetzt geschlossen, denn die Geschäftsstelle in der Christophstraße 6 am Kelternplatz ist seit kurzem eine vollwertige Postfiliale. Sämtliche GEA-Services (außer Tickets) werden selbstverständlich weiter angeboten. Montag bis Freitag sind wir täglich von 8.30 bis 13 Uhr für Sie da - perspektivisch auch samstags.

Tickets

Tickets für Musicals, Konzerte oder andere Events in Reutlingen und Region gibt es künftig nur noch im Reutlinger Servicecenter. Wer sich die Anfahrt sparen möchte, kann stattdessen telefonisch unter 071213020 bestellen und bekommt die Eintrittskarten für einen Pauschalbetrag von fünf Euro bequem per Post nach Hause geliefert. (GEA)