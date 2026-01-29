Zwischen Tradition und Zukunft

Die Vereinigten Arabischen Emirate empfangen ihre Besucher mit einer faszinierenden Mischung aus arabischer Tradition und visionärer Architektur. Schon bei der Ankunft wird klar: Diese Städte erzählen nicht nur von Reichtum, sondern auch vom Blick in die Zukunft, ohne die eigene Geschichte zu vergessen.

Ein zentraler Ort, an dem diese Geschichte sichtbar wird, ist das Zayed National Museum in Abu Dhabi, das erst im Dezember eröffnet wurde und dem Staatsgründer der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, gewidmet ist. In modernster Architektur wird hier die Entwicklung des Landes, von den kulturellen Wurzeln im traditionellen Beduinenleben bis zur heutigen Identität der Nation, anschaulich dargestellt. Ein weiterer kultureller Höhepunkt der Stadt ist der Louvre Abu Dhabi. Das Museum mit seiner lichtdurchlässigen Kuppel ist nicht nur architektonisch ein Meisterwerk, sondern auch inhaltlich beeindruckend. Kunstwerke aus verschiedenen Epochen und Kulturen werden hier gemeinsam ausgestellt und stehen symbolisch für den kulturellen Dialog zwischen Ost und West.

Schon von weitem beeindruckt die größtenteils aus weißem Marmor errichtete Sheikh Zayed Moschee mit ihren 82 Kuppeln und 4 Minaretten, die rund 40.000 Gläubigen Platz bietet. Der etwa 5600 qm große handgeknüpfte Teppich sowie der mit Swarovski-Kristallen gefertigte Kronleuchter, mit einem Durchmesser von 10 Metern und einem Gewicht von etwa 12 Tonnen im Hauptgebetssaal, sind jeweils die größten Exemplare der Welt.

Ein starker Kontrast dazu ist Masdar City, ein futuristisches Stadtprojekt, das als Modell für nachhaltige Stadtentwicklung gilt. Hier dominieren erneuerbare Energien, innovative Bauweisen und nahezu autofreie Straßen. Für die Besucher ist es ein Erlebnis, mit führerlosen Elektromobilen vom Besucherzentrum in die Stadt zu fahren. Ein Blick in die Welt von morgen.

Ganz anders und weniger umweltbewusst Yas Marina Island, mit dem berühmtem Yas Marina Circuit, auf dem Formel-1-Rennen stattfinden. Bei einer Führung erhalten die Besucher einen Blick hinter die Kulissen des PS-Spektakels. Schließlich wird noch mit dem Reisebus in bescheidenem Tempo eine kleine Runde auf dem Ring gedreht. Dort, wo sonst Verstappen und Co. um den Sieg fahren.

Die Falknerei ist eine tief verwurzelte Tradition in den Emiraten. Beim Besuch der Falkenklinik bekommt die Reisegruppe die wertvollen Vögel aus nächster Nähe zu sehen und erfährt viel über die enge Verbindung zwischen Mensch und Tier, über Training, Pflege und medizinische Versorgung.

Von Abu Dhabi geht es weiter nach Dubai. Hier steht zuerst das Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt, auf dem Programm. Von der Aussichtsplattform aus in Etage 124 hat man einen atemberaubenden Blick über die Skyline, die Wüste und das Meer. Nicht weniger beeindruckend ist das Burj al Arab, das luxuriöse Wahrzeichen Dubais in Form eines Segels. Schon von außen wirkt das Gebäude außergewöhnlich, doch bei der Führung durch das Hotel und der Besichtigung einer Luxus-Suite wird klar, warum es als einziges Hotel der Welt mit sieben Sternen klassifiziert ist. Ein besonderer Genuss für die Besucher ist das leckere und sehr umfangreiche Lunch-Büffet.

Etwas weniger mondän ist Blue Island, eine künstlich angelegte Insel mit Restaurants, Geschäften und einem Riesenrad. Auch die Dubai Marina begeistert mit ihren gläsernen Wolkenkratzern und der Promenade. Abends ein Lichtermeer - während der Dhow-Schifffahrt besonders gut zu sehen. Die verschiedenen Shopping-Malls unterhalten die Besucher nicht nur mit Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch mit unterschiedlichen Attraktionen wie einem riesigen Aquarium, Wasserfällen, Eisbahn und Ski-Piste.

Einen spannenden Gegensatz dazu bildet Alt-Dubai rund um den Dubai Creek. In den Vierteln Deira und Al Fahidi taucht man in das traditionelle Leben ein. Enge Gassen, historische Windtürme und lebhafte Souks mit Gewürzen, Gold und Textilien lassen die Vergangenheit der Stadt lebendig werden.

Ein weiteres Erlebnis ist die Wüstensafari. Mit dem Geländewagen geht es durch den Sand, über große und kleine Dünen, mit anschließendem traditionellem Essen und einer Tanz- und Feuer-Show unter dem Sternenhimmel. Die Weite der Wüste bildet einen faszinierenden Kontrast zur pulsierenden Stadt.

Vor der Heimreise gibt es im Museum of the Future einen Einblick in die Zukunftsvisionen des Landes. Das Gebäude in Form eines silberfarbigen Ringes, dessen Lichtöffnungen große arabische Schriftzeichen eines Gedichts über die Zukunft sind, verfasst von Dubais Herrscher, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, zieht alle Blicke auf sich. Im Inneren dreht sich alles um Innovation, Technologie und Visionen für die Welt von morgen. Ein Ort, der zum Staunen und noch lange zum Nachdenken einlädt.