Französische Schweiz

5-Tage Bus- und Zugreise vom 29. Mai bis 2. Juni 2025

ab EUR 1.480,- pro Person im DZ

Es erwartet Sie eine atemberaubende Reise, die abwechslungsreicher nicht sein könnte. Der glitzernde »Lac Leman«, der Genfer See, ist eingebettet in das Schweizer und Französische Alpenpanorama und an den Ufern sind weltberühmte Städte mit klangvollen Namen wie Montreux, Lausanne, Vevey und Genf. Viele berühmte Film- und Musikkünstler haben hier gewohnt wie Charlie Chaplin und Freddy Mercury. Mit dem Schloss Chillon befindet sich ein Bauwerk des Mittelalters auf einer Felsplatte am Seeufer. Mit der Zahnradbahn fahren Sie auf den 2.042 Meter hohen Berg Rochers-de-Nayé. Mit dem Golden-Pass-Express überqueren Sie Alpenpässe, fahren an glitzernden Seen entlang und durch romantische Naturlandschaften. Kurz gesagt, Sie werden einige der schönsten Landschaften der Schweiz entdecken.

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

Reise im komfortablen Reisebus von Reutlingen nach Lausanne und zurück

4 Übernachtungen mit Halbpension im 4-Sterne-Hotel »Mirabeau« in Lausanne (oder gleichwertig)

1 Mittagsimbiss (am 3. Tag)

Ausflug »Die wunderschöne Altstadt von Bern«

Ausflug »Chaplins-World, das Erbe eines unvergesslichen Weltstars«

Ausflug »Mit der Zahnradbahn auf den Rochers-de-Nayé«

Ausflug »Genfer See und das Schloss Chillon«, inklusive Schifffahrt und Schlossführung

Fahrt mit dem Golden-Pass-Express von Montreux nach Interlaken (reservierte Sitzplätze 2. Klasse)

Qualifizierte, deutschsprechende Reiseleitung

Ausführliche Reiseunterlagen

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN

UR 240,- Einzelzimmerzuschlag

Kurtaxe / Citytax

Reiseversicherung

