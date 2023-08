Ägypten - Nilkreuzfahrt im Reich der Pharaonen

FRÜHBUCHERRABATT BIS 30.08.2023: 100,- € pro Person

Eine Nilkreuzfahrt ist ein unvergessliches Erlebnis. Fahren Sie auf der Lebensader Ägyptens, dem Nil, der bereits vor 5000 Jahren zur Erstehung der ersten Hochkulturen der Menschheit beitrug. Tauchen Sie ein in die ägyptische Mythologie und erleben Sie großartige und beeindruckende Tempelanlagen, wie den Felsentempel von Abu Simbel mit seinen gewaltigen Steinfiguren und den Karnak-Tempel in Luxor. Wandeln Sie entlang der Widder-Sphingenallee und durchschreiten Sie die atemberaubende Säulenhalle. Besuchen Sie im Tal der Könige den weltbekannten Totentempel der Königin Hatshepsut und die sagenhafte Grabkammer der altägyptischen Könige Ramses V. und dessen Sohn Ramses VI. die mit farbenprächtigen Reliefs ausgestattet sind. Bestaunen Sie die einzigartige, präzise Bauweise der Pyramiden von Gizeh, die den Menschen klein und unbedeutend erscheinen lassen und erfreuen Sie sich an der Lebensfreude der Ägypter auf einem der bunten lebendigen Basare.

Nillschiff in Ägypten Foto: PR Nillschiff in Ägypten Foto: PR

EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:

• Bustransfer Reutlingen – Flughafen Stuttgart

• Bustransfer Flughafen Frankfurt – Reutlingen

• Hinflug Stuttgart – Kairo (via Zürich)

• Inlandsflug Kairo – Assuan

• Rückflug Luxor – Kairo – Frankfurt

• Flughafensteuern und Sicherheitsgebühren

• Transfer: Flughafen – Hotel – Flughafen

• 3 x Übernachtung im 5-Sterne-Hotel in Kairo

• 1 x Übernachtung im 5-Sterne-Hotel in Assuan

• 1 x Übernachtung im 5-Sterne-Hotel in Luxor

• 3 x Übernachtung Nilkreuzfahrt-5-Sterne-Luxus-Schiff, inkl. Vollpension

• 3 x Mittagessen

• Einheimischer, deutschsprachiger Reiseleiter

• Besichtigungen wie im Programm beschrieben, inklusive Eintrittsgelder

• Ausführliche Reiseunterlagen

NICHT EINGESCHLOSSENE LEISTUNGEN:

• Doppelzimmer zur Alleinbenutzung, Zuschlag: 790,– €

• Business Class auf Anfrage

• Einreisevisum: 58,– € pro Person, inklusive Bearbeitungsgebühr

• Eventuell zusätzlich anfallende Treibstoffzuschläge

• Zuschlag bei nicht erreichen der Mindestteilnehmerzahl,

Kleingruppe: 12 bis 19 Personen: 190,– € pro Person

AUF EINEN BLICK:

• Reisetermin: 2. bis 10. März 2024

• Reisedauer: 9 Tage

• Reisepreis: ab 3.090,- EUR p. P. im DZ

• Teilnehmerzahl: min. 20 Personen / max. 25 Personen

Allgemeiner Hinweis:

• Programm-, Hotel-, Flugänderungen vorbehalten

• Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskosten-Versicherung

Veranstalter:

Hwtours sagl,

Via San Carlo 7A, CH-6600 Muralto-Locarno

Telefon: 0041-91 73 53 091

E-Mail: info@hwtours.com