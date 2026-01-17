»Zukunft – nein, danke?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich bin Vater von drei Kindern und frage mich zunehmend, welche Zukunft ihnen eigentlich zugemutet wird. Wenn eine Bundeswirtschaftsministerin fordert, wir müssten »mehr und länger arbeiten«, und Markus Söder erklärt, Deutschland könne die demografische Entwicklung nur ausgleichen, indem »länger gearbeitet« werde, dann zeigt das vor allem eines: ein politisches Denken, das in der Vergangenheit stecken geblieben ist.

Der jungen Generation wird im Grunde Folgendes versprochen: Ihr werdet länger arbeiten, weniger besitzen und gleichzeitig die Fehler der Vorgänger-Generationen bezahlen. Wer solche Botschaften sendet, darf sich nicht wundern, wenn viele junge Menschen Arbeit nur noch als »Job« sehen und sich von der Gesellschaft eher als Ressource denn als Mensch behandelt fühlen.

Dabei zeigt ein Blick auf die Fakten, wie absurd die Forderung nach »mehr schuften« ist: Ein heutiger Arbeitnehmer ist rund 400 mal produktiver als ein mittelalterlicher Bauer, 10 bis 20 mal produktiver als ein Arbeiter der frühen Industrialisierung und immer noch doppelt so produktiv wie ein Arbeitnehmer vor 50 Jahren. Möglich wurde das durch Industrialisierung, Automatisierung und Digitalisierung – nicht durch längere Arbeitszeiten.

Das eigentliche Problem ist also nicht mangelnde Arbeitsleistung, sondern eine falsche Verteilung der enorm gestiegenen Produktivität. Statt über längere Lebensarbeitszeit zu sprechen, sollten wir darüber reden, wie Gewinne aus Automatisierung und KI genutzt werden können, um Rentensysteme zu stabilisieren, Lebenshaltungskosten zu senken und jungen Menschen wieder Perspektiven zu geben.

Doch statt Entlastung wird ihnen eingeredet, sie müssten sich besser wappnen, um gegen unsere technischen Fortschritte zu bestehen. Das ist eine Schieflage, die sich eine moderne Gesellschaft nicht leisten kann. Von Politik erwarte ich, dass sie endlich nach vorne denkt – und nicht das »Weiter so« einer Zeit predigt, in der Produktivität noch von Muskelkraft abhing.

Thomas Busch, Reutlingen