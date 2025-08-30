»Zu wenig Geld für späteren Abbau«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Herbst 2025 soll der Gemeinderat in Reutlingen endgültig dem Bau der Windkraftanlagen am Käpfle zustimmen. Trotz Gegenwehr der Bürger in Bronnweiler, Ohmenhausen und Gönningen will die Stadt Reutlingen daran festhalten, dabei geht es der Stadt hauptsächlich um die Pachteinnahmen.

Trotz aller bekannten negativen Fakten gegen die Windkraftanlagen, wie zum Beispiel, dass wir in unserer Region zu wenig Wind haben, dass Flatterstrom zum Blackout wie in Spanien und Portugal führen kann, dass die Windkraft die erforderlich notwendige Grundlast nicht bietet, dass die Natur und Tiere zerstört werden, dass Menschen in den betroffenen nahe gelegenen Ortschaften mit Infraschall und Schattenwurf geschädigt werden, sowie die Häuser entwertet werden. Außerdem werden nach neuester Berechnung vom August 2025 die Rückbaukosten in 20 bis 30 Jahren von bisher angenommenen 2,88 Millionen Euro bis auf 100 Millionen Euro ansteigen – laut Aktionsbündnis Märchenland/Hessen. Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz steht der Abbau alter Windkraftanlagen an, ein Prozess, der die öffentlichen Kassen stark belasten wird.

Laut dem Rechnungshof haben Betreiber zu wenig Geld für den späteren Abbau reserviert. Dies wird zur Folge haben, dass die Kosten, die in die Millionen gehen, letztendlich wieder die Steuerzahler tragen müssen. Wollen wir unseren nachfolgenden Generationen auch noch diese Steuerschuld aufladen?

Angelika Baltzer, Reutlingen