»Zivilisierte Menschen oder eher primitive Tiere?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Sonntagmorgen machten wir uns voller Vorfreude auf zur Jungviehweide, um einen schönen Familientag (Oma, Opa, Kinder und Enkelkinder) mit Grillen dort zu verbringen. Womit wir aber vor Ort nach Ankunft gegen 10.30 Uhr konfrontiert wurden, hat uns schockiert!

Der Grillplatz ein einziger Müllhaufen: zwei leere Bierkästen im angrenzenden Bach, leere Bierflaschen (Plastik und Glas) im Gras, verdreckte Pappbecher und Teller kreuz und quer, eine leere Whiskeyflasche, eine aufgerissene Packung Toast, eine nicht geöffnete Packung Tomaten, ein Glas angefangene Essiggurken, Knochenreste von vermutlich Huhn im Gras verteilt und weiterer Müll.

Der Höhepunkt jedoch war ein runder Grillrost zwischen zwei Baumstämmen mit Grillresten und etlichen Fliegen. Unsere Enkelkinder fragten uns, was für Leute denn sowas machen und warum die das Essen einfach so wegwerfen. Was soll man da antworten? Wie soll man da reagieren? Wie kann man sowas überhaupt vermeiden?

Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes. Jeder soll sein Leben leben dürfen, aber bitte mit Respekt für die Mitmenschen und die Natur. Ich hoffe, dass das Karma hier gerecht eine entsprechende Antwort für die »Täter« parat hat.

Peter Muske, Reutlingen