»Wollen die Planungen kritisch begleiten«

In seinem Lesebrief stellt Heiner Bauer vom Verein Sonnenenergie Neckar-Alb im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative Windkraft Reutlingen-Bronnweiler (BI) einige Behauptungen und Zuschreibungen auf, die so nicht zutreffen. Als Gründungsmitglied der BI fühle ich mich davon direkt angesprochen.

Zunächst ist festzuhalten, dass die BI – wie im Gründungsdokument festgehalten – nicht grundsätzlich gegen Windkraft ist, dass wir aber die Planungen für das Vorranggebiet RT-TÜ-01 am Käpfle kritisch begleiten wollen. Dies erscheint uns notwendig, nachdem zum Beispiel die Bürgerinnen und Bürger von Horben sowie von Baiereck die Erfahrung machen mussten, dass sie sich durch die Windkraftanlagen in ihrer Nachbarschaft erheblich belästigt fühlen, obwohl die vorab durchgeführten Lärmprognosen Werte im gesetzlich zulässigen Rahmen lieferten.

Wie bei den genannten Negativbeispielen liegt auch Bronnweiler in einem Tal und die Windräder sollen auf einer benachbarten Höhenlage gebaut werden. Dies führt zu Reflexionen an der gegenüberliegenden Talseite, die im Schallgutachten möglicherweise nicht ausreichend beachtet wurden. Erschwerend kommt bei Bronnweiler noch hinzu, dass es tiefe Geländeeinschnitte wie die Klingenhalde gibt, die ungefähr in Richtung vom Vorranggebiet zum Dorf hin verlaufen und den Schall möglicherweise Richtung Dorf kanalisieren. Das müsste im Schallgutachten auf jeden Fall bewertet werden. Aus diesem Grund werden wir auch auf eine Offenlegung des Schallgutachtens drängen.

Heiner Bauer antwortet in seinem Leserbrief auf einen Leserbrief von Angelika Baltzer. Diese rechnet er zu den »Aktivisten der BI«. Frau Baltzer ist aber niemandem in der BI persönlich bekannt. Es gibt eben auch außerhalb der BI Menschen, die über Windkraftanlagen nachdenken, und einige der Argumente von Frau Baltzer halte ich für durchaus stichhaltig.

Herr Heiner Bauer mokiert sich darüber, dass gerade einmal 240 Bürger aus Bronnweiler und Ohmenhausen unsere Online-Petition unterzeichnet haben. Offenbar weiß er nicht, dass die Online-Petition nur eine Unterschriftensammlung mit Papierlisten in Bronnweiler ergänzt. Bei dieser haben schon viele Bronnweiler unterschrieben, die sich dann natürlich nicht nochmals Online eintragen.

Herr Heiner Bauer hält uns vor, dass der Projektierer schon um zwei Anlagen reduziert hat. Das geschah natürlich nicht aus Menschenfreundlichkeit, vielmehr war der beim Interessenbekundungsverfahren am 28. Mai 2025 in Gönningen vorgelegte Plan mit 5 Anlagen nicht genehmigungsfähig. Ganz Bronnweiler wäre rechnerisch mit 35 bis 40 dB(A) beschallt worden. In Bronnweiler gibt es aber auch ein reines Wohngebiet, für das der einzuhaltende Richtwert nach TA-Lärm bei 35 dB(A) liegt.

Heiner Bauer behauptet, dass im Genehmigungsverfahren Infraschall kritisch geprüft wird. Tatsächlich wird im Schallgutachten nur hörbarer Schall berücksichtigt, daher Angaben in dB(A)! Und der Vogelschutz ist anders als behauptet weitgehend ausgehebelt, denn anstelle einer detaillierten Überprüfung im Genehmigungsverfahren tritt die strategische Umweltprüfung des Regionalverbandes.

Prof. Dr. Herbert Bauer, Bronnweiler