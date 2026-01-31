»Wo bleibt die Solidarität der Stadt für Reutlinger?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

War das Ergebnis der Gemeinderatsabstimmung für die Windräder am Käpfle noch knapp ausgefallen, so war der Beschluss vom Regionalverband jetzt sehr deutlich. Ein umfangreiches Werk, der Teilregionalplan, Tausende von Seiten – gründlich, sauber und ordentlich bearbeitet, betont der Verbandsvorsitzende. Man spricht von Pflichterfüllung, die Vorgaben der Landesregierung über alle Maßen getreu erfüllt. Es sind 2,8 Prozent, nicht nur die geforderten 1,8 Prozent. Unzählige Veranstaltungen und Beteiligungsrunden hätte es gegeben, von unten nach oben mit Fairness für den Prozess.

Ich hab das ganz anders in Erinnerung. Die Veranstaltungen zur Beteiligung waren eindeutig vom Projektierer dominiert, nicht faktenbasiert auf wissenschaftlicher Basis mit Pro und Contra informiert.

Die Abgabe einer Stellungnahme und ein Widerspruch per Niederschrift vor Ort, die im Beteiligungsverfahren des Regionalverbandes ermöglicht sein sollte, war mir beispielsweise nicht gelungen. Anscheinend gehören die Bedenkenträger nicht unbedingt zur kommunalen Familie. Die drei Ortsvorsteherinnen der betroffenen Regionen hatten detailliert und faktenbezogen beschrieben, warum sie den Standort als nicht geeignet ansehen und dafür geworben, den Pachtvertrag mit Schöller SI nicht zu unterzeichnen. Es gab die Gegenstimmen aus den Fraktionen, als gewählte Vertreterinnen der Stadt, die sich nicht über das Nein und die über 2.000 gesammelten Gegenstimmen der betroffenen Menschen hinwegsetzen konnten und viele Fragen noch offen sind.

Wo bleibt die Solidarität der Stadt für ihre Reutlinger? Wie kann man von Fairness reden, wenn eigentlich schon längst entschieden ist, die Räder müssen auf die Gemarkung Reutlingen. »Kröten schlucken« und jetzt »Hinterbacken zusammenkneifen« für die Teilgemeinden, es darf kein Wildwuchs entstehen! Wildwuchs? Da müssten eigentlich die Umweltschutzbehörde sehr hellhörig werden. Bedeutet das, die Prüfkriterien der Behörden sind wirkungslos? Von unten nach oben bedeutet für mich immer noch von der Basis aus – und die liegt eindeutig bei den Menschen vor Ort, die nicht nur nein sagen aus Angst vor Veränderung oder weil sie sich nicht mit der Energiewende beschäftigt hätten. Sie sagen nein, weil der Standort am Käpfle für ein Windrad dieser Dimension schlicht und ergreifend völlig ungeeignet ist.

Bald sind Wahlen und ich frage mich, wo sind die Entscheidungsträger, die individuell Verantwortung übernehmen, Fehler eingestehen, sich verletzlich und ehrlich zeigen und ein begründetes »Nein« verantworten und neue Wege suchen?

Oktavia Eichel, Bronnweiler