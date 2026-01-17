Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich gehe zu oft zum Arzt. Deswegen explodieren die Kosten meiner Krankenkasse. Und weil alle Deutschen es mir gleichtun, soll die Zahl der Arztbesuche gesenkt werden. Durch die Wiedereinführung der Praxisgebühr. Das ist mein Fazit des oben genannten Artikels.

Stimmt. Einige Male saß ich im Wartezimmer meines Hausarztes und dachte mir: Warum bin ich hier? Die Antwort sprang mich sogleich an: Mein Chef möchte am ersten Fehltag eine Krankmeldung! So stahl ich wegen meiner schrecklichen, aber ungefährlichen Migräne die Zeit eines Mediziners. Vielleicht waren es die rechtsseitigen Schmerzen, die mich linksseitig darüber nachdenken ließen, ob diese Regel unabänderlich bleiben müsse. Da meine Migräne chronisch ist, würde ich durch regelmäßige Entrichtung der Praxisgebühr meine Krankenkasse unterstützen. Aber das wird laut des genannten Artikels nicht reichen. Da die Kosten jährlich um zweistellige Milliardenbeträge steigen und die letzte Gebühr lediglich zwei Milliarden einfuhr.

Für mich gibt es zwei Alternativen: Ich gehe mit meiner Migräne zur Arbeit und hoffe, dass die Tablette wirkt, bevor ich mich während eines Kundenkontakts übergebe, oder das nötige Geld fließt auf anderen Wegen in die Krankenversicherungen. Zum Beispiel durch Prävention und Edukation bezüglich sogenannter.

Adipositas und deren Folgekrankheiten kosten die Krankenkassen einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag. Prof. Carlos Monteiro vertritt die Theorie, dass der steigende Verzehr hochgearbeiteter Lebensmittel das Gewicht der Menschen in Brasilien in die Höhe treibt. Robert Lustig und andere machen den (Mais-)Zucker für Fettleibigkeit verantwortlich. Was wäre, wenn durch gezielte Warnhinweise auf Lebensmittelverpackungen auf diesen Umstand hingewiesen würde? Wenn anstatt über die Praxisgebühr über die Besteuerung ungesunder Lebensmittel diskutiert würde? Dieses Geld stünde den Krankenkassen schnell zur Verfügung. Es könnte eine andere Art der Patientensteuerung sein, über die Risiken industrieller Lebensmittel sowie deren Wirken im Gehirn zu informieren und kulinarische Alternativen anzubieten.

Janine Hugot, Reutlingen