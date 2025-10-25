Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine seit Jahren auffällig straffällig gewordene syrische Großfamilie (mit rund 160 Straftaten) »durfte« nun ausreisen. Pro Kopf erhielten sie eine Belohnung von etwa 1.350 Euro. Insgesamt ergibt sich damit eine Summe von circa 23.000 Euro. Zusätzlich kommen Flug- und Reisekosten hinzu. Nicht berücksichtigt sind dabei weitere Leistungen, die über die Jahre hinweg bezogen wurden, sowie der durch die Straftaten verursachte Schaden.

Dies wirkt wie ein Schlag ins Gesicht all jener ehrlichen Bürger, die ihr Leben lang gearbeitet haben und von ihrer kleinen Rente kaum noch ihren Alltag bestreiten können. Deutschland ist in puncto Absurdität nur noch schwerlich zu übertreffen.

Gabi Widmaier, Betzingen