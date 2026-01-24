»Wertvoller Rohstoff«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Seit einiger Zeit kursieren Bilder und Berichte von überlaufenden Glascontainern, so auch im GEA vom 17. Januar. So langsam sollte es wohl jedem dämmern, dass der Zyklus des Entleerens der Container viel zu lang ist. Es wird sich immer wieder beschwert, dass dort sehr viele Flaschen und andere Glasgegenstände rund um die Container abgelegt werden. Es ist der Rohstoff Glas, aber eine Leerung scheint nicht mehr so wichtig zu sein. Man könnte das Problem einfach lösen, indem man die Augen offen hält und nicht nach Plan entleert, sondern dann, wenn der Container droht, voll zu werden. Die Standorte der Container, die immer ein Problem darstellen, sind hinreichend bekannt. Nach Darstellung der Gemeinden ist Recycling sehr wichtig, denn es ist ein Rohstoff. Stattdessen wird der Bürger als der Schuldige ausgemacht, der diese Dinge einfach am Container ablegt. Aber wohin damit, wenn diese Kisten voll sind? Etwa wieder zu Hause im Keller lagern? Es ist Aufgabe der Stadt, dieses wertvolle Gut einzusammeln. Man propagiert, weniger Getränkedosen und Plastikflaschen zu kaufen (wegen der Umwelt und so), und ist dann mit der Entsorgung überfordert, wenn der Bürger vermehrt wieder auf Glas setzt. Glas, Metall und Papier sind sehr wertvoll und man bekommt eine ansehnliche Summe dafür auf dem Markt pro Tonne. Umso verwunderlicher scheint es, dass man sich um diese Dinge nicht kümmert.

Bernd Ulmer, Pfullingen