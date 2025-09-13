Bitte aktivieren Sie Javascript

Sehr erfreut las ich in den letzten Wochen im Reutlinger General-Anzeiger unter dem Titel »Helden des Ehrenamts« von Menschen, die in unterschiedlichen Ehrenämtern tätig sind, ob in einem Hospizverein, der Asylarbeit oder einem Schulförderverein. Gefreut haben mich diese Berichte vor allem, weil sich die Verantwortlichen in der Redaktion des General-Anzeigers dazu entschlossen haben, gute Nachrichten hervorzuheben; »Good news is good news« und weniger, wie man es in der Regel hört: »Bad news is good news«, weil es Schlagzeilen mit sich bringt.

Es ist nicht nur die Wertschätzung gegenüber Frauen und Männern in ihren Ehrenämtern – eigentlich ein schöneres Wort als bürgerschaftliches Engagement – die ihnen durch die Berichte entgegengebracht wird und die mich zum Schreiben dieser Zeilen und zu einer anerkennenden Rückmeldung gegenüber der Lokalredaktion veranlasst hat. Nein, es ist auch die Sorge, dass die vielen Nachrichten über Gewaltdelikte und beispielsweise die ausführlichen Berichte über Gerichtsverhandlungen, in der Menge der Meldungen einen zu breiten Raum einnehmen. Nun mag es ja sein, dass eine Mehrzahl der Leserschaft bevorzugt solche Berichte erwartet. Aber »macht das nicht etwas« mit einem Menschen, fortwährend negative Schlagzeilen über die Schlechtigkeit der Welt und der Menschen zu lesen und zu hören? Dabei habe ich nicht die Berichterstattung über die große Politik und das Weltgeschehen im Blick – auch wenn das meines Erachtens auch hier gilt –, sondern das Lokale.

Ich bin mir darüber im Klaren, dass es eine gewisse Kunst für den Journalismus darstellt, zwischen journalistischer Pflicht und dem Nachgeben gegenüber Erwartungen der Leserschaft abzuwägen. Möglicherweise sind Menschen in Ehrenämtern und in anderer Verantwortung noch mehr aufgefordert, von dem Positiven und Mutmachenden gegenüber ihrer Lokalzeitung zu berichten oder darauf hinzuweisen, frei nach dem Motto: »Wäre das nicht eine Meldung wert?« Eine Redaktion kann nicht alles wissen, was an Vorzeigbarem in Reutlingen und darum herum geschieht. So gesehen verstehe ich meine Zeilen auch als einen Appell an Verantwortliche, Mutmachendes mehr ans Licht zu ziehen, Gutes zu tun und ja, in diesem Sinne auch davon zu reden.

Frieder Leube, Reutlingen