»Wegfall der Haltestellen ist für uns ein Problem«

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Fiedler, zum Fahrplanwechsel im Dezember soll der Halbstundentakt auf der Ermstalbahn eingeführt werden.

Gleichzeitig soll die Buslinie 7640 im oberen Ermstal wegfallen. Die Buslinie 7640 verkehrt Montag bis Freitag von Bad Urach aus: 4.05, 4.57, 6.05 bis 23.05 Uhr Richtung Metzingen. Am Samstag: 4.20, 5.20 und 6.13 Uhr jeweils talabwärts. Die Linie ist also vor allem Schichtarbeiterbus für die Maschinen- und Anlagenbauer im oberen Ermstal.

Daneben wird sie von 7 bis 8.30 Uhr von vielen Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen genutzt. Darüber hinaus fahren mit dieser Linie Behinderte, die in der Bruderhaus-Diakonie (Bleiche) beschäftigt sind. Die Buslinie ist neben der Ermstalbahn und der Bundesstraße eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in unserer Region. Die Buslinie bedient viele Haltestellen, die für uns wichtig sind.

Der Wegfall von folgenden Haltestellen ist für uns ein Problem. Bad Urach – Bushaltestelle Eckisstraße: Wenn diese Haltestelle wegfällt, müssen wir entweder über den Ochsenbuckel über die Amanduskirche zum Bahnhof oder zur Bahnhaltestelle Ermstalklinik laufen. Das ist für ältere Menschen, die in diesem Bereich wohnen, viel zu weit zum Gehen.

Bushaltestelle Ermstalklinik: Der Wegfall dieser Haltestelle ist auf den ersten Blick unproblematisch. Schaut man genauer hin, müssen wir bei der neuen Lösung zur Bahnhaltestelle bergauf über die Ermsbrücke gehen und die stark befahrene Bundesstraße überqueren. Im Winter ist die Ermsbrücke oft vereist und die Fußgängerampel über die Bundesstraße ist wegen des starken Verkehrs so kurz geschaltet, dass wir es kaum über die Straße schaffen. Zudem werden bei winterlichen Straßenverhältnissen die Straßen und Gehwege im Tal erst dann geräumt und gestreut, wenn die Steigungen und Steigen frei sind. Schnee und Glatteis sind also morgens unsere Partner.

Bushaltestelle Braike: Bei Wegfall dieser Haltestelle müssen wir entweder zum Bahnhalt Ermstalklinik – mit den beschriebenen Problemen – oder zur Haltestelle Wasserfall. Der Bahnhalt Wasserfall ist nur durch einen langen Fußmarsch zu erreichen, da die Haltestelle außerhalb der Stadt liegt.

Wichtig ist auch der Bushalt Bleiche. Neulich bin ich mit dem Frühbus nach Metzingen gefahren. Bei der Haltestelle Bleiche sind 3 bis 4 behinderte Personen ausgestiegen, die offenbar in der Bleiche beschäftigt sind. Wenn der Bushalt wegfällt, müssten die Leute mit dem Zug bis zum Bahnhof Gsaid fahren und dann zurück zur Bleiche laufen. Im Sommer ginge das gerade noch. Aber bei Regen und Schnee rutschen die Behinderten aus oder werden krank.

Zusammenfassend: Aus meiner Sicht sollten die Weststadt-Haltestellen in Bad Urach, die Bleiche-Bushaltestelle und die frühen Schichtarbeiterverbindungen unbedingt aufrechterhalten werden. Bitte, Herr Dr. Fiedler, könnten Sie sich dafür einsetzen, dass das möglich wird?

Alfred Rupp, Bad Urach