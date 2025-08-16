»Weckruf aus dem Inneren der Politik«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Worte von Sarah Zickler sind mehr als nur ein persönliches Statement – sie sind ein Weckruf an uns Wählerinnen und Wähler. Wenn eine Insiderin offen ausspricht, dass rund 90 Prozent der Arbeitszeit eines Abgeordneten für parteiinterne Machtspiele draufgehen, dann erklärt sich von selbst, warum der Bürgerwille in den Parlamenten allzu oft ins Leere läuft.

Wer hat da noch Zeit, Gesetze sorgfältig zu durchdenken oder pragmatische Lösungen zu suchen? Stattdessen erleben wir politische Prozesse, die mehr auf kurzfristiges Erregungspotenzial als auf langfristige Sinnhaftigkeit setzen. Intellektuelle Tiefe scheint dabei oft zweitrangig – zugunsten von Taktik, Opportunismus und medialer Inszenierung.

Diese Entwicklung hat sich über die letzten 15 bis 20 Jahre schleichend, aber stetig verschärft. Heute stehen wir an einem Punkt, an dem Vertrauen in die Politik spürbar bröckelt. Vielleicht ist es deshalb an der Zeit, neue Wege zu gehen.

Ob das Konzept von »Team Freiheit«, Menschen mit echter Lebens- und Berufserfahrung an die politischen Schalthebel zu bringen, tragfähig ist, bleibt abzuwarten – aber es ist ein hoffnungsvoller Ansatz. Expertise, Unabhängigkeit und bürgernahe Haltung könnten das Gegengewicht zur parteipolitischen Selbstbeschäftigung sein. Sarah Zickler wünsche ich auf diesem Weg alles Gute und viel Erfolg.

Ulrich Pflaumann, Metzingen