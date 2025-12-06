»Was ist nur mit der Menschheit los?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Was ein entspannter erster Adventssonntag-Spaziergang werden sollte, entpuppte sich als absoluter »Kack-Tag«! Nichts ahnend stehe ich am Grab meines Schwiegervaters – und was entdecke ich? Einen Hundehaufen, nein nicht an der Seite, sondern auf dem Grab! Der Besitzer oder die Besitzerin des Hundes hat in jedem Fall gesehen, dass sich der Hund (der auf dem Friedhof so gar nichts verloren hat) erleichtert hat. Hätte man den Kothaufen nicht entfernen können? Ist einem alles egal, ist ja nicht mein Grab, oder was soll das für eine Mentalität sein? Ist das so schwierig, sich an ein paar Regeln zu halten? Um ein Teil der Friedhofsordnung zu zitieren: Wir bitten die Besucher um ein angemessenes Verhalten. Hunde gehören nicht auf den Friedhof! Ein angemessenes Verhalten sieht nun wirklich anders aus! Was stimmt denn heutzutage nicht mehr mit den Leuten? Nicht nur, das sowas absolut pietätlos ist, es ist auch eine unglaubliche Respektlosigkeit dem Verstorbenen gegenüber.

Ich möchte mit folgendem Zitat enden: »Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das, was man Dummheit nennt, und einem solchen Gebrechen ist gar nicht abzuhelfen!« (Immanuel Kant).

Iris Schenk, Sondelfingen