»Was ist nur los mit unserem Gesundheitssystem?«

Vor Kurzem hatte ich einen neuntägigen Aufenthalt im Reutlinger Krankenhaus. Bis auf ganz wenige Ausnahmen waren die Pflegekräfte und Mitarbeitenden alles Menschen mit Migrationshintergrund aus aller Herren Länder. Alle diese Menschen, ohne Ausnahme, sehr freundlich, hilfsbereit und lernwillig. Die Defizite mit der deutschen Sprache werden sich ausgleichen.

Meine Gedanken führten mich zu der Frage, wo all die deutschen Mitarbeitenden geblieben sind. Ich überblicke größere Zeiträume und weiß, wie es früher war und habe meine Befürchtungen, wie sich die Versorgung mit Arbeitskräften in unserem Gesundheitswesen entwickeln wird.

Einmal, mitten in der Nacht, musste mir ein Zugang neu gelegt werden. Die diensthabende junge Ärztin tat mir bei ihrem Anblick richtig leid. Übermüdung – die dritte Nacht ohne Schlaf. Meine Gedanken führten mich zu der Frage, ob wir so wenig ärztliches Personal haben, dass wir die Belastungsgrenze Einzelner überspannen müssen. Mangelt es an Ausbildungskapazität oder ist der Beruf trotz guten Verdienstes, aber permanenter Überbelastung unattraktiv – zumindest in Deutschland? Warum wählen so viele in Deutschland auf Staatskosten ausgebildete Mediziner den Weg ins Ausland?

Unsere Politiker haben allesamt ihren Beruf nicht zum persönlichen Vorteil gewählt, sondern aus persönlichem Anspruch, anderen Menschen, ihrem Volk, zu dienen. Sie haben alle den Anspruch, die Ströme des großen Geldes so zu lenken, dass ein Zugewinn an Gemeinwohl dabei herauskommt. Unsere Bestimmer für Deutschland – können sie nichts ändern oder wollen sie nicht?

Ingeborg Waldschmidt, Ohmenhausen