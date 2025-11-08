»Warum wurden die Vorfahrten geändert?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bringen neue Verkehrsführung etwas oder werden unübersichtliche Verhältnisse geschaffen? Die neu geschaffenen Vorfahrtsregeln in diesen Knotenpunkt Storlachstraße/Sondelfinger Straße/Föhrstraße sind für jeden Verkehrsteilnehmer eine überfordernde Aufgabe. Mittendrin ein Fußgängerüberweg, Änderung der Vorfahrten, Fahrradwege nur einseitig, Tankstellenausfahrt fließt hinein und dann ein neuer versetzter Fußgängerweg in der Föhrstraße. Fahrradfahrer aus der Föhrstraße haben in diesem Verkehrsknoten eine gefährliche Aufgabe.

Zurzeit ist die Durchgangsstraße vom Aldi noch gesperrt und darum nicht der volle Verkehrsfluss da. Warum wurden hier die Vorfahrten geändert in diesem engen Knotenpunkt? Fahrradwege und Fußgängerüberwege räumlich so stark getrennt – warum. Die Auswirkungen werden sich bis in die Sondelfinger Straße bemerkbar machen.

Siegfried W. Müller, Reutlingen