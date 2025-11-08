»Warum nur die jungen Männer?«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ich bin sehr im Zwiespalt, was meine grundsätzliche Einstellung zur Wehrpflicht angeht. Aber eines beschäftigt mich sehr: warum nur alle jungen Männer gemustert werden sollen. Und wenn die Wehrpflicht kommen sollte, warum sie nur für die jungen Männer gelten soll? Jahrzehnten kämpfen Frauen und Männer für die Gleichberechtigung in unserem Land! Dann, liebe Leserinnen und Leser, muss es doch auch für die Pflichten gelten! Auf jeden Fall bete ich täglich für den Frieden im Land und auf der Welt! Hoffentlich bleibt er uns erhalten!

Stephan Hönsch, Kleinengstingen