»Wald- und Wiesenbahn«

Wenn man den Verlauf der Stadtbahn betrachtet, muss einem auffallen, dass der Verlauf der Bahn an den Ortschaften vorbei führt. Der Verlauf von Ohmenhausen nach Reutlingen an dem Industriegebiet vorbei und in Betzingen genau dasselbe. In Richtung Mössingen genau dasselbe. Man benötigt Fahrzeuge, um zu den Haltestellen zu kommen.

Ohmenhausen hat eine sehr gute Busverbindung, die wohl dann, wenn die Stadtbahn kommt, gekürzt wenn nicht gestrichen wird, wie die Verbindung Metzingen Bad Urach letzte Woche.

Die Stadt Reutlingen soll 4 Prozent zuzahlen, obwohl man jetzt schon kein Geld hat, kein Geld für Schulen, Kindergärten und Schwimmbäder. Wer wird dann zur Kasse gebeten?

80.000 Fahrgäste pro Tag – wo kommen diese alle her. Dass sich das Verkehrsaufkommen verringert, ist kaum der Rede wert, da die Fahrzeuge zu über 70 Prozent von umliegenden Gemeinden kommen und mit der Stadtbahn nichts zu tun haben.

Bosch profitiert als Einziger mit seiner Haltestelle – kommt nur darauf an, wie viele bei Bosch arbeiten und wie lange noch.

Alle anderen, die zur Arbeit fahren, brauchen ab den Haltestellen eine Möglichkeit weiter zu kommen. Deswegen sehe ich in der Stadtbahn keinen Nutzen und keinen Vorteil für die Bürger.

Bernd Laab, Reutlingen