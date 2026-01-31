»Würde Stadtbild dauerhaft negativ verändern«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wie Herr Katz in seinem Leserbrief vom 24. Januar zutreffend festgestellt hat, ist ein schienengebundenes Verkehrssystem künftig nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Heute – und erst recht morgen – gibt es deutlich bessere und vor allem flexiblere Alternativen im öffentlichen Nahverkehr.

Die Stadtbahn würde das Stadtbild, unabhängig von der gewählten Trasse, erheblich und dauerhaft negativ verändern. Die oft gezeigten »Visualisierungen« entsprechen nicht der Realität. Eine Stuttgarter Stadtbahn ist rund 39,10 Meter lang und 2,65 Meter hoch – also massiv und stark raumprägend. Sollte die Bahn durch die Innenstadt geführt werden, gäbe es weder in der Marktstraße noch in der Klosterstraße Platz für Parkflächen, Bäume, Fahrzeuge oder attraktive Aufenthaltsflächen. Auch die notwendige Oberleitung wird das Stadtbild kaum aufwerten oder einen positiven »Charme« entfalten. Die seit den 1970er-Jahren erreichte Aufenthaltsqualität – durch die Verlagerung des Verkehrs aus der Innenstadt auf die heutige Trasse und später auf die Ostumgehung – wäre dann Geschichte. Wollen wir das wirklich?

Zudem handelt es sich bei der geplanten Stadtbahn nicht um eine klassische Straßenbahn. Während Straßenbahnen innerstädtische Verkehre bedienen und Haltestellen sinnvoll in Wohn- und Geschäftsquartiere integrieren, fährt die Stadtbahn primär von A nach B – in unserem Fall von Pfullingen nach Reutlingen. Die Behauptung, sie würde die Pfullinger Innenstadt beleben, halte ich für realitätsfern. Niemand steigt am Freibad in die Stadtbahn ein, um anschließend gezielt in der Pfullinger Innenstadt auszusteigen.

Um Wohngebiete wie Ahlsberg oder Hohmorgen anzubinden, müsste die Stadt zusätzlich einen eigenen Nahverkehr mit erheblichem, jährlichem, finanziellem Aufwand organisieren. Diese Kosten tragen letztlich die Bürger. Wenn man bereit ist, so viel Geld in die Hand zu nehmen, warum baut man dann nicht konsequent die bestehende Linie 21 aus und erschließt damit beispielsweise das Gebiet Talacker?

Ein konkreter Nutzen für Pfullingen ist nicht erkennbar. Welche Chancen soll die Stadtbahn den Pfullingern bringen? Möglicherweise profitieren Umlandgemeinden von einer schnelleren Anbindung nach Reutlingen – sicher jedoch nicht Pfullingen. Warum sollte jemand aus Lichtenstein oder Engstingen in unserer Innenstadt aussteigen? Verfolgt man die Diskussionen in Pfullingen wie auch in Reutlingen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass eine Mehrheit auf diese Bahn gerne verzichten würde. Im Rahmen des durchzuführenden Bürgerentscheid wäre es wünschenswert, auch eine klare Abstimmung über »Stadtbahn – ja oder nein« durchzuführen. Ludwigsburg hat es vorgemacht und sich von der geplanten Stadtbahn verabschiedet. Warum nicht auch wir? Hier gilt für mich: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Sollte man – wovon ich ausgehe – aus kommunaler Räson dennoch an dem Vorhaben festhalten, halte ich es für richtig, das kleinere Übel zu wählen: nämlich am bestehenden Gemeinderatsbeschluss festzuhalten und die Bahn ausschließlich auf der vorhandenen, nicht entwidmeten Bahntrasse zu realisieren. Diese Trasse wurde stets für eine mögliche Reaktivierung freigehalten. Selbst die Brücke im Bereich der Großen Heerstraße auf Höhe des Bauhofs ist statisch für Zugverkehr ausgelegt.

Kommt hingegen die Innenstadttrasse, bin ich überzeugt, dass es die dort angesiedelten Geschäfte des täglichen Bedarfs langfristig nicht mehr geben wird. Baustellen über Jahre, fehlende Parkplätze, Lärm und weitere Unannehmlichkeiten werden Kunden auf die »grüne Wiese« verdrängen. Am Ende hätten wir dann vielleicht eine Bahn – aber keine lebendige Innenstadt mehr.

Manfred Wolf, Pfullingen