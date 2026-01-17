»Vorausschauend handeln«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die erneut überquellenden Altglas- und Altkleidercontainer im Kreis Reutlingen sind mehr als ein kurzfristiges Ärgernis nach den Feiertagen – sie werfen grundsätzliche Fragen zur Organisation und Verantwortung der Entsorgung auf. Dass an Weihnachten und zum Jahreswechsel mehr Glas anfällt, ist weder überraschend noch neu. Umso schwerer nachvollziehbar ist es, wenn Entsorgungsunternehmen und kommunale Stellen dies offenbar nicht ausreichend einplanen. Wenn Bürgerinnen und Bürger ihren Müll ordnungsgemäß trennen wollen, dann aber vor überfüllten Containern stehen, entsteht Frust – und letztlich auch ein unschönes Stadtbild.

Gerade im Vergleich zu anderen Branchen wirkt diese Argumentation wenig überzeugend. Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Lieferdienste, Apotheken im Notdienst, Polizei, Feuerwehr oder auch Handwerker, wenn Heizung oder Wasserleitung ausfallen – sie alle sorgen auch zwischen den Feiertagen dafür, dass unser Alltag funktioniert. Würden diese Berufsgruppen ihre Einsatzbereitschaft ausschließlich an einer statischen Personalplanung ausrichten und darauf verweisen, dass nach den Feiertagen schon wieder regulär gearbeitet werde, käme dieses Land sehr schnell zum Stillstand. Genau deshalb erwarte ich auch von der Stadt Reutlingen und ihren beauftragten Dienstleistern eine vergleichbar dynamische, vorausschauende Personaleinsatzplanung – im Sinne eines verlässlichen Dienstleistungsverständnisses gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Besonders problematisch erscheint mir zudem, dass kommunale Dienste einspringen müssen, um Versäumnisse externer Dienstleister aufzufangen, und dies anschließend abrechnen. Verantwortung wird so hin- und hergeschoben, während die Auswirkungen im öffentlichen Raum sichtbar bleiben.

Auch bei den Altkleidercontainern zeigt sich, wie sensibel funktionierende Abläufe sind: Zuständigkeitswechsel, Sensorik ohne Wirkung und offenbar missbräuchliche Entsorgung durch Einzelhändler verschärfen die Situation zusätzlich. Leidtragende sind am Ende erneut die Bürger – und das Vertrauen in ein funktionierendes Entsorgungssystem.

Abfalltrennung lebt von Mitwirkung, aber ebenso von Verlässlichkeit. Wer von den Menschen korrektes Verhalten erwartet, muss selbst planbar, transparent und vorausschauend handeln. Alles andere untergräbt die Akzeptanz eines Systems, das eigentlich sinnvoll und notwendig ist.

Florian Neu, Reutlingen