Die Geschwindigkeitsbegrenzung muss für alle Fahrzeuge gelten, nicht nur für die Motorräder – und zwar im ganzen Lautertal! Die Auto-Poser rasen im Konvoi genauso durch wie so manche Motorrad-Kolonnen. Höchstgeschwindigkeit von vorne bis hinten 50 km/h, fertig. Wer rasen will, kann woanders fahren.

Ich bin mindestens einmal pro Woche mit dem Rad im Lautertal unterwegs und wundere mich, dass ich noch jedes Mal lebendig nach Hause gekommen bin. Warum steht das Lautertal nicht unter besonderem Natur- und Gewässerschutz? Landwirten werden Steine in den Weg gelegt, dabei halten gerade sie das Lautertal am Laufen. Vielleicht sollten ein paar Entscheidungsträger mal im Sommer sonntags eine Radtour im Lautertal machen. Ich begleite sie gerne. Falls ich es dann noch kann.

Dagmar De Pauli, Pfullingen