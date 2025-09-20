»Vielleicht täte der FDP parlamentarische Auszeit gut«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Kommentar von Torsten Henke im GEA vom 15. September wird schonungslos aufgezeigt, wie die FDP immer stärker an Bedeutung verliert.

Er verweist – völlig zurecht – darauf, dass die Partei zwischenzeitlich weder für Innovation noch für bürgerliche Freiheiten entschlossen genug eintritt. Leider bleibt in seiner Analyse unerwähnt, dass auch das Festhalten vieler Funktionäre an Ämtern, Posten und Pöstchen einer dringend notwendigen Erneuerung im Wege steht – vergleichbar mit einer hartnäckigen Hinterlassenschaft, die sich kaum von der Schuhsohle lösen lässt.

Der Austritt von Sarah Zickler, über den der GEA kürzlich berichtete, zeigt deutlich, dass engagierte Köpfe die FDP gerade deshalb verlassen: weil sie eine echte politische Alternative und einen neuen Weg suchen. Vielleicht täte der FDP eine parlamentarische Auszeit gut, um innezuhalten und sich wieder auf die Grundwerte von Bürgerwille und Bürgerfreiheit zu besinnen. Erst dann könnte sie dieses Versprechen erneut glaubwürdig in ein politisches Mandat übersetzen. Bis dahin jedoch könnte das »Team Freiheit« die von Torsten Henke beschriebene Lücke schließen.

Ulrich Pflaumann, Metzingen