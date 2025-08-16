Bitte aktivieren Sie Javascript

»Viele Radler haben Angst« – und viele haben Angst vor Radlern ... Als Autofahrer: Unter den Linden. Will rechts auf den Parkplatz des Friedhofes abbiegen und hätte dabei fast für einen neuen »Bewohner« gesorgt. Im Irrsinns-Tempo kommt mir bergabwärts ein Radfahrer auf dem Gehweg entgegen, obwohl auch auf der anderen Straßenseite bergabwärts eine Fahrradspur ist. Hab gehalten, den Radler auf die Gefahr hingewiesen und wurde übelst beschimpft.

Als Fußgänger: Laufe die Wilhelmstraße entlang, als plötzlich ein Radler aus dem Spitalhof in die Fußgängerzone schießt und mir dabei fast über die Zehen fährt. Schreckensausruf meinerseits: »Jessas.« Die nette Antwort darauf: »Fresse Alte.« Na also, dann weiß ich ja Bescheid.

Als Reiter: Komme zwischen Gönningen und Bronnweiler durch den Unterführungstunnel. Ein Radfahrer kommt so schnell in den dunklen Tunnel gefahren, dass er uns zu spät sieht und eine Vollbremsung machen muss. Auf Split schwierig. Er stürzt und landet mitsamt dem Rad unter dem Bauch meines Pferdes. Das springt über das Fahrrad hinweg und stürzt auf glattem Asphalt glücklicherweise nicht auch noch – und landet auch nicht auf dem Rad. Seither jedes mal ein Drama, wenn Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit auf es zufahren.

Da kann man dann schon von Ferne Zeichen zum langsam fahren geben, was in 90 Prozent der Fälle halt keinen interessiert. Viele Radler kommen einem auf schmalen Waldwegen entgegen, auf denen sie sich wie wir zum Vergnügen fortbewegen. Da interessiert es aber nicht, ob wie von Autofahrern gefordert, 1,5 Meter Abstand eingehalten werden ... Ich könnte endlos weitermachen. Stattdessen hätte ich (als Autofahrer, Radler, Fußgänger und Reiter) immer noch eine Hoffnung: Was wäre es schön, wenn wir alle etwas freundlicher, toleranter und großherziger miteinander umgingen?

Evelyn Rath, Reutlingen