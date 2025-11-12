Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Ortschaftsrat Gönningen hatte in der letzten Sitzung darüber abzustimmen, ob Windräder im Umfeld gebaut werden sollen. Es waren zwei sehr kompetente Vertreter der Stadt Reutlingen anwesend, um Fragen der Ratsmitglieder oder der Besucherinnen und Besucher zu beantworten. Die meisten Fragen bezogen sich auf finanzielle und vertragsrechtliche Details, was meiner Meinung nach nicht der wichtigste Aspekt von Windkraftanlagen ist. Ich erhoffe mir davon vor allem einen regionalen Beitrag zur emissionsfreien Energieerzeugung und einen Schritt in Richtung Unabhängigkeit von undemokratischen und militärisch aggressiven Staaten wie Russland. Frau Gumpper, unsere Ortsvorsteherin, hat dann noch kurz vor der Abstimmung für sich in Anspruch genommen, die Interessen der hiesigen Bevölkerung zu vertreten und stimmte dann wie die große Mehrheit der Abstimmungsberechtigten gegen den Ausbau von Windkraft. Ein Ratsmitglied hat in seinem Plädoyer dafür sehr gute Argumente formuliert, wie auch ein Besucher ausführlich und überzeugend für den Ausbau der Windkraftanlagen argumentiert hat. Ich fand es anmaßend zu behaupten, die Meinung und Interessen der Gönninger Bürger zu vertreten, und war schockiert über die klare Ablehnung – eine versäumte Chance, regional Energie zu erzeugen, die wir in Zukunft mehr denn je benötigen.

Jochen Rechtsteiner, Gönningen