»Verhandlungen statt Panikmache«

»Die Drohnen über Polen sollten Warnung genug sein.« Wer diesen zweiten Satz der Dachzeile liest, weiß sofort, welchen Inhalt der folgende Artikel haben wird: Es geht nicht darum, einen Zeitungsartikel mit einem Für und Wider zu verfassen, der zur unabhängigen Meinungsbildung beiträgt, sondern es geht offenbar darum, allen Lesern zu sagen, wie sie die Drohnen über Polen einordnen sollen. Putin wird »uns zu 100 Prozent angreifen, weil Europa unvorbereitet sei«, zitiert der Autor Gustav Gressel. Die Nato spricht davon, dass Russland ab 2029 die Fähigkeit haben könnte, anzugreifen, aber niemand sagt, dass es das auch tut. Was Gressel meint, ist also uninteressant, weil es nicht faktenbasiert ist. Rahmig schreibt, Selenskyj schlage seit 2022 eine gemeinsame Luftverteidigung vor.

Putin sagt, er würde die Nato nicht angreifen, außer die Nato greift selbst militärisch direkt in den Ukrainekrieg ein. Ich würde Putin an der Stelle ernst nehmen, denn das ist Putins rote Linie. Mir machen nicht die unbewaffneten Drohnen über Polen Angst, sondern Leute, die die rote Linie Putins überschreiten wollen. Äußerungen von Rutte, man könne Soldaten zur Friedensabsicherung in der Ukraine auch gegen den Willen Russlands stationieren, sind brandgefährlich.

Damit riskiert man einen Atomkrieg, denn wenn Russland sich konventionell nicht behaupten kann, besteht die große Gefahr der nuklearen Eskalation. Möglicherweise testet Putin die Nato, weil er die Aussagen Ruttes und einiger anderer prominenter Politiker in der EU ernst nimmt. Mit einer Nato-Mitgliedschaft light mithilfe Artikel 5 ähnlicher Sicherheitsgarantie, wird in Kauf genommen, einen großen europäischen Krieg zu provozieren.

Dieses Szenario muss aber nicht eintreten. Wir benötigen ein gesamteuropäischen Sicherheitskonstrukt. Dieses kann nur mit und nicht gegen Russland gelingen. Die Aussage, die Nato-Staaten seien die Guten, weil sie im Gegensatz zu Russland keine völkerrechtswidrigen Kriege führen, ist Nonsens. Man vergisst die erste Koalition der Willigen, die einen äußerst brutalen Angriffskrieg mit bis zu einer Million Toten im Irak geführt hat. Jetzt nennt man die EU-Staaten, die die Ukraine unterstützen, wieder Koalition der Willigen. Friedlich klingt diese geschichtliche Analogie nicht.

Gut und Böse ist bei der Entstehung des Ukrainekonfliktes nicht allein auf Seiten Russlands zu suchen, dies hat Günther Verheugen in seinem Buch zum Ukrainekonflikt eindrucksvoll beschrieben und belegt. Daher müssen die berechtigten Sicherheitsinteressen aller Berücksichtigung finden, auch die Russlands. Die Verhandlungen sollten ohne Vorbedingungen durch sofortige Kontaktaufnahme mit Putin durch die Europäer eingeleitet werden, so wie Trump es in Alaska vorgemacht hat.

Ein Waffenstillstand muss der erste Tagesordnungspunkt auf der Agenda sein. Fahren wir mit der Politik der letzten dreieinhalb Jahre fort, werden wir keinen Frieden erreichen und nehmen das Risiko in Kauf, dass Europa sich irgendwann selbst zerfetzt wie in zwei Weltkriegen zuvor.

Patrick Differt, Eningen