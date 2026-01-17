»Verfahren in unserem Rechtsstaat vorgesehen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist natürlich kein Affront, wie es in dem Leserbrief vom 10. Januar heißt. Ich kann verstehen, dass der Gemeinderat enttäuscht darüber ist, was einige Bürger der Stadt Pfullingen nun in die Wege leiten wollen. Schließlich wurde jahrelang informiert – und diskutiert darüber, welche Trasse die Stadtbahn durch Pfullingen nehmen soll. Und jeder Gemeinderat hat sicher nach bestem Ermessen entschieden und abgestimmt. Aber andererseits könnte es ja auch sein, dass die Mehrheitsentscheidung des Gemeinderates sich nicht mit der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung deckt. Das hat sich ja erst vor einigen Monaten in Bad Urach gezeigt, als die Ansiedlung von Amazon erst von der Bevölkerung mehrheitlich abgelehnt wurde. Solch ein Verfahren ist in unserem Rechtssystem ausdrücklich vorgesehen. Und es gibt hohe Hürden für ein solches Bürgerbegehren – zuerst müssen genügend Unterschriften von Pfullinger Bürgern zusammenkommen, damit überhaupt solch ein Verfahren seinen Gang nehmen kann. Erst dann kann ein Bürgerentscheid von der Verwaltung angegangen werden. Und beim Entscheid muss das Quorum erreicht werden, also eine Mindestanzahl der Pfullinger Bürger muss zur Wahl gehen – und dann muss auch noch eine Mehrheit zustande kommen für das von den Antragstellern formulierte Begehren. So viel Demokratie sollte man schon wagen.

Alfons Bucher, Pfullingen