»Verantwortlich ist Putin«

Lieber Herr Prof. Dieter Mutschler, lieber Herr Dirk Mrotzeck, vielen Dank für Ihre erklärenden und bewertenden Beiträge im GEA am 3. Januar zu den Einlassungen des Herrn Dr. Günter Ludwig, welche erkenntnisvergessen besserwisserische Dogmen verkörperten und Realitätsglitterungen vortragen, damit Europa-Ukraine-Bashing betreiben.

Die Alt-68er haben den linken Terror vergessen, DDR-Sklavenhaltung vergessen, Mordopfer mitten in Berlin vergessen, Nawalnys Mord vergessen? Georgien, Tchechenien, Krim! Alles vergessen? Nowitschock (chemischer Kampfstoff in London) oder auch Kriegsverbrechen in Grosny und Syrien – alles vergessen? Ja, scheinbar, leider!

Diese linke Community hatte schon immer, und das bis heute, ein für sich selbst ungefährliches Feindbild benötigt, gegen welches sie mutig im Mob auf die Straßen gegangen waren und gehen konnten. Der vermeintliche Feind war und ist dann immer die USA und das auch unsrige politische System. Passiere was wolle, verantwortlich für die unerfüllbaren Träume sind immer die politisch Anderen oder »Kapitalisten«, welche in Freiheit unbevormundet leben möchten, welche auch mit ihrer Arbeit sogar zu einem angemessenen Wohlstand kommen wollen (der Kapitalist oder Konservative halt)! Haben diese ewig Gestrigen denn nie die Jachten und Paläste dieser kriminellen Machthaber gesehen oder erahnen können, daneben die Armut ihrer Völker zum Beispiel am Baikal verifiziert? Oder werden diese Umstände für Fata Morganen der Realos gehalten, während diese »Herren« den Feudalismus pur zum Beispiel in Moskau und St. Petersburg leben?

Hunderttausende Tote würden noch leben, würde nicht einer dieser Feudalherren in den Geschichtsbüchern auftauchen wollen, möglichst als Putin (Peter) der Große! Klar ist, mit derartigen Einlassungen, zum Beispiel denen des Herrn Dr. Ludwig, soll suggeriert werden, unser Kanzler und ganz Europa wären die Kriegstreiber. Derartige Haltungen sind nicht mehr zu verstehen.

Nichts und niemand ist vollkommen, aber eines muss dennoch klar sein: Wenn wir der geschichtlichen Auffassung folgend festschreiben müssen, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen hat, dann muss genauso klar festgestellt werden, dass Putin für die vorgenannten Kriege und Kriegsverbrechen verantwortlich ist – und kein anderer! Heute und in der hieraus resultierenden Zukunft.

Michael Maier, Reutlingen