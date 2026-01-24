»Utopisches Vorhaben aufgeben«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dem Leserbrief »Reutlingen steuert in die Pleite« von Dr. Thomas Steinmayer stimme ich voll zu. Gibt es eigentlich nichts wichtigeres als die ständig zu diskutierende Regional-Stadtbahn? Sollte diese tatsächlich kommen, gibt es in Reutlingen ein zweites Stuttgart 21! Über die nächsten 20 Jahre wird Reutlingen eine Baustelle, Reutlingen wird verschandelt und die Lebensqualität ist dahin, ganz zu schweigen von dem Verkehrs-Chaos durch die vielen Baustellen. Nur um den Bundes- und Landeszuschuss zu erhalten, kommt es am Ende zur dicken Überraschung, dass die Endabrechnung die Stadt zu übernehmen hat. Andere Strukturmaßnahmen bleiben auf der Strecke. Das gleiche Beispiel hat sich schon mit dem früheren ZOB ergeben. Dieses damalige Verkehrsumdenken war völlig unnötig und hat der Stadt durch die Endabrechnung ebenfalls Millionen gekostet, die nun überall fehlen.

Lieber Gemeinderat und die dafür zuständigen Verwaltungsstellen: Sind Sie so vernünftig und geben dieses utopische Vorhaben auf – denn würde es zu einer Bürgerbefragung wie zur damaligen Tübinger Stadtbahn kommen, würde so ein Vorhaben auch abgelehnt.

Günter Henke, Reutlingen