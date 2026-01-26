»Unser Familien-Feind-lingen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist ein seltsames Gefühl, wenn sich ein Erster Bürgermeister (1. BM) bei einer Bürgerversammlung zur Haushaltskrise »solidarisch« an die Eltern kleiner Kinder wendet – und im nächsten Satz genau diese Familien erneut stärker zur Kasse bittet. Während er von Gemeinschaft spricht, sollen die Kita-Gebühren schon wieder um 7,2 Prozent steigen. Ausgerechnet jetzt, da viele Familien durch die Inflation ohnehin belastet sind und der Gemeinderat vor etwa 1,5 Jahren eine dringend notwendige Entlastung beschlossen hat, die aber erst seit Oktober 2025 umgesetzt wurde. Mit der geplanten Erhöhung sollen 625.000 Euro zusätzlich in die Stadtkasse fließen. Doch die höheren Elternentgelte decken laut 1. BM gerade einmal 10 Prozent der tatsächlichen Kosten. Sie treffen aber genau diejenigen, die kaum Ausweichmöglichkeiten haben – und die in unserer Stadt seit Jahren überproportional für die desolate Stadtkasse zur Verantwortung gezogen werden.

Reutlingen verlangt bereits heute vier bis fünfstellige Jahresentgelte für die Ganztagesbetreuung. Familien zahlen hier mehr als in fast allen anderen Städten des Landes. Der Regelbeitrag fällt schon ab einem »kalkulatorischem Haushalts-Nettoeinkommen« von 70.000 Euro an. Während Eltern kleiner Kinder künftig etwa 500 bis 1.000 Euro mehr pro Jahr zahlen sollen, belaufen sich die Mehrbelastungen für viele andere Reutlinger auf 60 Euro fürs Anwohnerparken oder wenige Euro bei der Hundesteuer. Was soll daran solidarisch sein?

Unser 1. BM verschweigt, dass Reutlingen bereits jetzt 2 bis 2,5 mal so hohe Entgelte verlangt wie die Landesrichtwerte, auf die er sich so gerne beruft. Und auch wenn er immer wieder auf angeblich »drastische« Erhöhungen in umliegenden Städten verweist: Selbst nach diesen Anpassungen bleibt etwa Tübingen deutlich günstiger – und in unserer Landeshauptstadt zahlt man oft nur ein Drittel dessen, was in Reutlingen fällig wird. Reutlingen hält damit unbeirrt an einem Spitzenplatz fest – leider im negativen Sinne. Statt die Lasten fair zu verteilen, drückt man sie jenen auf, die mitten in der intensivsten und teuersten Phase ihres Lebens stehen. Eine Erhöhung der Grundsteuer um rund 11 Euro pro Haushalt würde beispielsweise die gleichen Einnahmen bringen – und die Lasten solidarisch auf viele Schultern verteilen.

Bitter ist auch der Blick auf die Investitionen: 77 Millionen Euro für ein sanierungsbedürftiges Rathaus (übrigens erst die Hälfte der geplanten Gesamtkosten), aber nur 37 Millionen Euro für 29 Schulen und 13.000 Kinder. Diese Prioritäten sprechen für sich. Nach zwei Jahren intensiver Gespräche und unzähligen Anträgen bleibt nur zu hoffen, dass der Gemeinderat endlich handelt – und dass sich unser Oberbürgermeister daran erinnert, wem er einst sein Amt verdankte: den jungen Familien dieser Stadt, die ihn aufgrund seines Wahlversprechens zu den Kita-Gebühren gewählt haben. Solidarität zeigt sich nicht in Appellen, sondern in Entscheidungen. Wir hoffen, dass der Gemeinderat die Tragweite dieser Entscheidung für die finanziell überlasteten Reutlinger Familien erkennt und der Verwaltung endlich signalisiert, dass ihre Prioritäten nicht länger hinnehmbar sind.

Thomas Zebrowski, Thomas König, Lisa Schollenberger und Daniel Dietrich, Reutlingen