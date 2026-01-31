»Unruhestifter«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Lieber Herr Schönthaler, nachträglich vielen Dank an Ihre Eltern, die vor 68 Jahren nicht nach Reutlingen gezogen sind! Was Sie in ihrem Leserbrief zum Ausdruck gebracht haben ist eine einmalige Hasstirade an Reutlingen, seinen OB Keck und Stadträte! Der Beschluss, die Häuserzeile Oberamteistraße 28-32 zu renovieren, wurde nicht vom jetzigen Gemeinderat und OB Keck beschlossen, sondern in der Legislaturperiode der damaligen OB Bosch und Bürgermeisterin Hotz (Glashaus)!

Diese Häuserzeile gilt als eine der ältesten zusammenhängenden Fachwerkhäuserzeilen Süddeutschlands aus dem frühen 12. bis 13. Jahrhundert. Viele historische Gebäude wurden beim Stadtbrand 1726, bei vier schweren Bombenangriffen 1944, und durch die einsetzende Bauwut der 50er-Jahre zerstört! Deswegen wurde die Baumaßnahme von höherer Stelle bezuschusst und der Bedeutung dieser Häuserzeile gerecht! Die Baumaßnahmen mussten sofort beginnen, damit diese Zeile erhalten werden konnte. Von einem Denkmal des OB Keck kann deswegen keine Rede sein! Der Erhalt dieser Häuserzeile ist der ehemaligen freien Reichsstadt würdig! Für Besucher und nachfolgende Generationen von bleibendem Wert!

Die Fischtreppe wurde als Ausgleichsmaßnahme für die Überdeckelung zum Oskar-Kalbfell-Platz angeboten! Für überquellende Altglascontainer, auch für abgelegte fabrikneue Textilien sind private Unternehmer beziehungsweise soziale Organisationen, nicht aber die TBR und OB Keck sowie der Gemeinderat zuständig! Der Hausmüll wird von gewissenlosen Mitbürgern einfach neben dem Behältnis abgelegt und findet schnell Nachahmer!

Kurt Wegst, Reutlingen