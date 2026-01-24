»Ungerechte Ungleichbehandlung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wieder einmal beabsichtigt die Stadt Reutlingen an Dingen zu sparen, die unverhältnismäßig wenig gegenüber anderen Ausgaben auszumachen scheinen. Als Hundebesitzer zahle ich jährlich Hundesteuer, die – soweit mir bekannt ist – nicht zweckgebunden ist. Dennoch stellt sich immer wieder die Frage, wofür diese Einnahmen konkret verwendet werden – und weshalb ausgerechnet eine Maßnahme gestrichen werden soll, die zur Sauberkeit im öffentlichen Raum beiträgt und dazu führt, nachweislich Wege und Grünflächen sauber zu halten. In diesem Zusammenhang interessiert mich zudem, weshalb Pferdehalter keine vergleichbare Abgabe leisten, obwohl Pferde auf Spazier- und Waldwegen häufig deutlich größere und umfangreichere Verunreinigungen hinterlassen, sodass man an bestimmten Orten im Umkreis, an denen Pferdeställe angesiedelt sind, fast nicht auf den Wegen laufen kann.

Diese Ungleichbehandlung wirkt weder logisch noch gerecht. Ich wünsche mir eine nachvollziehbare Erklärung der Stadt und eine Entscheidung, die Sauberkeit und Fairness gleichermaßen berücksichtigt.

Christl Zindstein, Reutlingen