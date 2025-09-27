Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn man die Wirtschaftsinformationen kritisch betrachtet, ist eine Umstellung auf Kriegswirtschaft deutlich erkennbar. Es kann doch nicht sein, dass wir diesen Weg gehen, um mit Kriegsgeräten unsere dramatischen Wirtschaftszahlen zu entschärfen.

Aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, ein Sondervermögen für Forschung und neue Geschäftsfelder einzusetzen. Nur dadurch kann man die Basis für eine stabile Wirtschaftslage bewirken und auch einen großen Schritt in Richtung Frieden realisieren. Das sollten alle Politiker ganz schnell überdenken, bevor es zu spät ist und unsere Kinder auf dem Schlachtfeld sterben.

Rainer O. Braun, Mittelstadt