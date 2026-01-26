»Umdenken auf Mehrweg«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Stadtbild, dieses Mal Altglas. Dabei sollten doch die Abfuhren gut organisiert sein, sind sie aber nicht. Es geht nicht mehr ohne Glasflasche. Nicht nur das Anbieten in der Glasflasche soll funktionieren, auch das wieder Einsammeln des Glasbehältnisses. Ist das System Glas-flaschen-Recycling, wie vieles hier in Deutschland, kaputt? Da müssen halt die Abholzyklen verkürzt werden.

Jährlich werden etwa 30 Flaschen Wein pro Kopf (ab 16 Jahren) konsumiert. Bei gut 50 Millionen konsumierenden Einwohnern kommen wir auf 1,5 Milliarden Glasflaschen pro Jahr, die nur einmal für das Tröpfle verwendet werden. Das Einschmelzen und die Wiederherstellung zu einer Flasche ist sehr energieintensiv, jede Menge Gas wird verbrannt, hohe Emission von CO 2 . Es wird Zeit für ein Umdenken. Mehrweg muss eingeführt werden, ist besser für unsere Umwelt.

Dann kommen noch viele Saftflaschen hinzu. Und nicht zuletzt Gemüse- und Obstgläser. Einmal befüllt, einmal geleert, ein kurzes Leben mit hoher Energievergeudung für das Glasbehältnis.

Es wird Zeit, für Weinflaschen und Saftflaschen das Mehrwegsystem wie bei Wasser- oder Bierflaschen einzuführen. Eine Pfandgebühr von 25 Cent, oder aufgrund der Inflation noch höher ansetzen. Für Sammelstellen sehe ich ein 20-prozentiges Einbehalten des Pfandes realistisch, es entstehen ja dort auch Kosten.

Die EU-Politik, zumindest die Berlin-Politik ist gefordert, eine schnelle Umsetzung anzugehen – weg von Glasscherben einschmelzen hin zu Reinigen im Mehrwegsystem, aber dieser Schritt ist wichtig. Eine EU-Richtlinie hat ein Verbot für Kunststoff-Trinkhalme und den fixierten Flaschendeckel an Flaschen erreicht – positiv für die Umwelt, aber leider nur ein Minischritt. Viele kleine Abläufe können der Umwelt helfen und damit uns Erdenbewohnern. Aber bitte schnell handeln.

Bernd Klose, Reutlingen