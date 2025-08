»Tiere haben Emotionen und sind Individuen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auch wenn Ewiggestrige noch glauben, dass alles dem Menschen Untertan sei und Tiere minderwertige Wesen, so ist es in der breiten Bevölkerung glücklicherweise schon sehr weit durchgesickert, dass diese Geschöpfe uns doch sehr ähnlich sind, und wir ihnen. Sie haben Emotionen und sind Individuen. Tiere in unserer Obhut haben ein Recht auf ein würdiges, artgerechtes und schmerzfreies Leben, so verankert im Tierschutzgesetz.

Deshalb ist Tierhaltung eben keine Privatsache mehr, wie Kartoffelanbau. Wenn bei Nutzpflanzen durch Zucht höhere Erträge und größere Kartoffeln entstehen, dann ist das im schlimmsten Fall mit Geschmackseinbußen verbunden.

In der gewerblichen »Nutz«-Tierzucht hingegen hat es fatale Folgen. Tiere werden in Apparate umgewandelt, die Milch, Eier oder Fleisch »produzieren«. Eindeutig Qualzucht und laut Tierschutzgesetz eigentlich verboten.

Legehennen aus Hybridzuchten legen unausgewachsen genetisch bedingt schon mit nur 20 Lebenswochen Eier, dabei sind ihre Knochen frühestens ab der 33. Lebenswoche ausgewachsen. Sie sind zierlich und klein, um mit möglichst wenig Zeit und Futter die Kosten gering zu halten. Statt wie normal zwei Mal im Jahr Eier zu legen, sind sie programmiert 300 Eier in 12 Monaten zu produzieren.

Nein, Eier fallen nicht einfach aus einem fröhlichen Huhn heraus. Sie zu legen ist Schwerstarbeit, eben eine Geburt. Übliche sehr schmerzhafte Erkrankungen wie Entzündungen im Legeapparat und mehrfache Brustbeinbrüche durch Osteoporose, die nie heilen sind bei über 80Prozent der Hennen »normal«. Genau betrachtet sind sie eigentlich nur noch ein Verdauungsapparat mit Fortpflanzungstrakt auf schwachen Beinen. Die 50 Prozent männlichen Bruderküken werden zwischenzeitlich nicht mehr lebend zerhackt. Ob eine unwirtschaftliche Mast zu überflüssigen Suppenhühnern über mehrere Wochen tiergerecht ist, bleibt sehr fraglich.

»Verluste« bis zu 10 Prozent gelten noch als normal (jedes dieser Hühner stirbt qualvoll durch falsche Haltung, Krankheiten und Zucht). Schon nach zwölf Monaten Legearbeit sind ihre Körper am Ende, von der Psyche wollen wir gar nicht reden. Dann werden sie meist sehr unsanft – denn in Massen – verpackt und an einen Schlachthof zur Tötung gebracht. Einer diese Hauptschlachthöfe in Bayern ist momentan wegen schwersten Tierschutzvergehen geschlossen.

Liebe Eieresser: Dies ist der undankbare Höhepunkt im kurzen Leben Ihrer Eierproduzentin nach einem Dasein in drangvoller Enge über ihren Fäkalien. Übrigens in der Regel auch bei Bio- und Freilandhaltung. Dabei können Hühner neun Jahre oder älter werden. Landwirte sind überfordert, 24/7 müssen Tiere betreut werden, das weiß schon jeder verantwortungsvolle Haustierbesitzer. Aber keine Angestellten wollen diese Arbeit mehr machen. Und wirtschaftlich zu produzieren, müssen die Tiere in Massen gehalten werden. Krankheiten, Parasiten, Medikamenten- oder Antibiotikaeinsätze sind an der Tagesordnung. Das einzelne Individuum zählt hier rein gar nichts. Nur wenn der »Verlust« eine Grenze überschreitet, interessiert es die Landwirte, denn dann sind die Gewinne (abzüglich der Subventionen aus Brüssel) in Gefahr.

Unschuldig zu behaupten, der verbotene Elektrodraht diene nur der Gesundheit der Tiere, ist untragbar. Diese Tiere laufen in ihrer Angst in die Ecken, um Schutz zu suchen und erdrücken sich in ihrer Panik. Dem mit Strombestrafung und Schmerz zu begegnen statt mit verbesserter Haltung ist absurd.

Das System (die Rechtsprechung, und alle die daran verdienen vom Eierhändler über Züchter, Schlachthof, Futterproduzenten und das Veterinäramt) versucht, uns dies alles als normal zu verkaufen. Nicht artgerechte Enge erzeugt verständlicherweise Aggressionen. So wie diese weißen Hennen aussehen, alle Federn am Leib gerupft und unzählige Hautverletzungen ist und bleibt es Tierquälerei und hat mit Normalität nicht zu tun. Beim Geld endet der Tierschutz.

Jetzt alles auf die Verbraucher abzuschieben ist nicht richtig. Eier werden als gesunde Lebensmittel verkauft und zumindest Freilandhaltung als schönes Tierleben. Tierschützer wollen diese falschen Bilder der Realität angleichen. Und genau das ist leider der einzige Weg, um die »normalen« Zustände dieser geschlossenen Systeme der Massentierhaltung und Schlachthöfe sichtbar zu machen. Außerdem ist heutzutage eine vollwertige und gesunde, zugegeben etwas aufwendigere Ernährung ohne Tierapparate zu nutzen möglich. Wer das Leid dieser Tiere nicht erkennt, ist auf diesem Auge blind.

Dr. med. vet. Dorothee Wiest, Lichtenstein