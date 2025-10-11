Bitte aktivieren Sie Javascript

»Nichts ist geiler als Bronnweiler« steht auf einem Schild in besagtem Ort. Damit es so bleibt, sollten sich die Einwohner neuen Technologien nicht verschließen und sauberen, effizienten Windenergieanlagen positiv begegnen. Es bringt ihnen und uns Reutlingern viele auch monetäre Vorteile. Lassen Sie sich nicht von unwissenschaftlichen Argumenten und Initiativen vereinnahmen. Vertrauen sie den immissionsrechtlichen Vorgaben, die in Bronnweiler Windräder in einem Kilometer Abstand zu Wohngebieten entstehen lassen. Gehen wir gemeinsam in eine sichere, unabhängige Energieversorgung aus Wind, Sonne, Biomasse und Wasser. So entsteht und bleibt eine fortschrittliche, nachhaltige Gemeinde.

Martin Röder, Reutlingen