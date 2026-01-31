»Sparzwang treibt seltsame Blüte«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Sanierung der Turnhalle Bronnweiler freuten sich die Sportler und Sportlerinnen wieder auf funktionierende Duschen. Die alten Duschen hatten schon viele Jahre ihren Dienst verrichtet und ließen nur noch spärlich Wasser tröpfeln. Doch dann – der Schock: »Dusche gesperrt« stand an 8 der 12 neuen Duschen. Ungläubiges Staunen wich schnell einem starken Groll gegenüber den städtischen Verantwortlichen, da auch in diesem Fall der Sparzwang für die Sperrung der Duschen ausgemacht wurde. Durch die vielen Wortmeldungen in der Presse ist man zu diesem Thema sehr sensibilisiert. Dabei brauchen 20 bis 30 Menschen dieselbe Menge Wasser, ob sie nun an 4 oder 12 Duschen der Körperreinigung frönen. Nur, es dauert eben viel länger. Jedoch, man hört auch Stimmen im Ort, dass nicht der sprichwörtliche »Sparwahn« der Stadt Reutlingen für die Dysfunktionalität der Duschen verantwortlich sei, sondern der nicht in die Sanierung der Turnhalle einbezogene Austausch der verkalkten Wasserrohre. Was jedoch auch wieder in Richtung Sparwahn deutet. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, würde ich mich an Stelle der Verantwortlichen schämen. Egal, was denn nun stimmt, ob Sparwahn oder untaugliche Vorgaben für die Sanierung der Turnhalle, mit Ruhm bekleckert haben sich die Verantwortlichen in dieser Sache nicht. Dennoch erwarten die vielen Nutzer der Turnhalle, dass dieses Manko kurzfristig beseitigt wird und wieder alle Duschen zur Benutzung freigegeben werden. Schließlich ist die Nutzung der Halle für die Vereine nicht kostenlos.

Siegmar Reiff, Bronnweiler