»Spart lieber bei Prestigeobjekten«

Ich traute meinen Augen nicht, als ich las, dass aus Spargründen die Zweigstellen der Stadtbibliothek in den Reutlinger Teilorten geschlossen werden sollen! Damit wäre unter Umständen auch unsere gemütliche Bücherei in Gönningen betroffen. Gerade hier, wo zu 70 Prozent Kinder Bücher und Medien ausleihen und ältere Mitbürger unkompliziert und ohne Fahrtwege Teilhabe an Bildung erfahren, soll der Rotstift angesetzt werden! Kaum zu glauben!

Die Kinder können hier selbständig mit ihrem Bibliotheksausweis Bücher und Medien ausleihen. In die Stadt kommen sie selber nicht. Zudem: Wo sollen dann unsere drei Lesekreise stattfinden, die ich in Kooperation mit der Stadtbibliothek Reutlingen und der Initiative »Lebensqualität miteinander-füreinander« in der Bücherei Gönningen für 22 Frauen anbiete? Wir sind hauptsächlich Rentnerinnen, die dafür nicht in die Stadt fahren würden. Für diejenigen mit knappem Rentnerinnengeldbeutel wären sowohl die Parkgebühren in Reutlingen als auch Hin- und Rückfahrt viel. Das örtliche Angebot in die Stadt zu verlagern, wenn unser Ansatzpunkt war, niederschwellige Angebote vor Ort anzubieten, wäre auch für mich als Ehrenamtliche keine Alternative.

Andere öffentliche kostenlose Räumlichkeiten für unsere Gruppengröße gibt’s nur schwerlich in Gönningen, für uns wäre eine Schließung ein herber Verlust. In den Lesekreisen hatten vorwiegend Frauen Kontakt zu anderen Frauen mit gleichen Interessen finden können, neue Beziehungen nach einem langen Berufsleben wurden über das Hobby Buch geknüpft. Auch für die Kinder aus benachteiligten Familien, die über die Bücherei Zugang zu Büchern und damit Bildung gefunden haben, wäre eine Schließung schlimm. Die Kleineren, denen über die Lesepaten in der Bücherei vorgelesen wird, hätten ebenfalls das Nachsehen. Bitte spart doch lieber bei Prestigeobjekten als hier! Die Reutlinger Ortsteile brauchen ihre Zweigstellen definitiv!

Gudrun Wahl-Nisi, Gönningen