Was ist denn das für eine Rechnung: Wertschöpfung bei Bildung dreimal so hoch wie bei Rüstung. Ist mit Mehrwert der Lohn der wertschöpfenden Arbeiter gemeint? Wohl nicht die horrenden Gewinne der Rüstungsfirmen. Wenn es überhaupt einen Mehrwert ergibt, dann wohl die Sicherheit vor dem Barbaren Putin. Gleichzeitig wollen die BSWler mit Gas aus Russland für Geld für den Kriegstreiber Putin sorgen, das dieser 1:1 in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt. Ich war mal WASG-Fan später BSW-Fan, da hat es schon gebröckelt – aber nun so viele abstruse Ideen. BSW, nein danke!

Gerhard Oberlader, Mössingen