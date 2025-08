»So nah – doch unerreichbar«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Manchmal ist das Gute so nah – und doch unerreichbar. So geht es uns mit dem Schulplatz für unseren Sohn. Wir wohnen direkt neben der St. Wolfgang Schule in Reutlingen. Beim Einzug vor ein paar Jahren dachten wir noch wie praktisch es ist, wenn unser Sohn später nur über den Lehrerparkplatz zur Schule gehen kann. Doch leider bekommt er dort keinen Schulplatz. Natürlich verstehen wir, dass Schulplatzvergaben ein komplexes Verfahren sind, bei dem nicht nur die Luftlinie zählt. Aber ein bisschen wundern darf man sich schon, wenn man das morgendliche Verkehrsaufkommen beobachtet. Unser Sohn könnte nachhaltig und sicher, ganz einfach zu Fuß gehen. Vielleicht ließe sich das Verkehrsproblem ja zum Teil ganz pragmatisch lösen, indem mehr Kinder aus der unmittelbaren Nachbarschaft die Schule besuchen dürfen. Weniger Autos, weniger Gefahren dafür mehr Sicherheit – und mehr Zeit fürs gemeinsame Frühstück. Wir wollen nicht meckern, nur anregen: Manchmal liegt die Lösung direkt vor der eigenen Haustür.

Eva Lander-Dürr und Stephan Lander, Reutlingen