"Sie sollten mal die alte Bahntrasse entlanglaufen

Bitte aktivieren Sie Javascript

»Glaube keinem Gutachten, das du nicht selbst mit dem gewünschten Ergebnis in Auftrag gegeben hast.« Mit der Veröffentlichung der Analysen zur Machbarkeit und zum Nutzenfaktor der drei Trassenvarianten in Reutlingen hat sich diese Aussage meines Erachtens eindrucksvoll bestätigt.

Die Gartenstraße soll hiernach die beste Variante für Reutlingens neue Straßenbahn sein. Nach den im GEA gezeigten Plänen fehlt dieser Trasse jedoch der Anschluss an das Gleisnetz am Hauptbahnhof. Es soll wohl eine Sackhaltestelle am Listplatz geben. Darüber hinaus wird keinerlei Wort darüber verloren, wie es in der Gartenstraße eine eigene Trasse für die Bahn geben kann, wie die Anwohner und Anlieger in ihre eigenen Parkplätze einfahren sollen, wie die Ecke Gartenstraße-Burgplatz genommen werden soll, ohne Häuser abzureißen, und was dies alles kostet.

Auch bei der letztplatzierten Trasse Ledergraben fehlen die entsprechenden Antworten zu Tunnel unter der Post, Wegfall alte Paketpost oder Echazhafen, Zukunft Alters-/Pflegeheime entlang der Gutenbergstraße, Eberhardstraße und Gustav-Werner-Straße oder Radius am Westbahnhof.

Welche Kosten für die Planfeststellung und Widmung dieser beiden Trassen eingestellt wurden, ist bis heute ebenfalls nicht ersichtlich. Völlig unrichtig und unnötig wird bezüglich der alten Bahntrasse ausgeführt, dass es ein Problem mit der Querung der Karlstraße gäbe und man eine neue Einschleifung in den Hauptbahnhof benötigen würde. Vielleicht sollten die verantwortlichen Damen und Herren des Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb und der Stadt einmal mit offenen Augen zu Fuß vom Südbahnhof bis zum Hauptbahnhof auf der alten Bahntrasse entlanglaufen, um endlich zu realisieren, dass hier bereits eine zweigleisig gewidmete Bahntrasse besteht, die nur eingleisig ausgebaut war – und, dass diese Trasse schon eine Einschleifung in den Reutlinger Hautbahnhof besitzt.

Diese führt von der Silberburg entlang des erst abgerutschten und sanierten Fuß-/Fahrradwegs Panoramastraße, der Breitertstraße, die Karlsstraße unter einer Brücke querend weiter entlang Am Heilbrunnen und des Geländes Wafios und zuletzt unter der Brücke Silberburgstraße an der Kreuzung zur Stuttgarter Straße in den Reutlinger Hauptbahnhof!

Dort sind zwar die Schienen abgebaut, aber diese neu zu verlegen und an das bestehende Schienennetz anzuschließen ist wesentlich sinnvoller und billiger, als für die Gartenstraße eine Sackhaltestelle oder einen Tunnel zum Gleisanschluss herzustellen.

Liebe Reutlinger Gemeinderäte, wenn es in Reutlingen zeitlich überschaubar eine Regional-Stadt-Bahn geben soll, dann entscheidet euch bitte für die einzig sinnige Variante, die alte Bahntrasse und das vom Südbahnhof bis nach Ohmenhausen und darüber hinaus.

C. Heinrich Winter, Reutlingen