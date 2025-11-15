»Sie leisten großartige Arbeit!«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In der öffentlichen Diskussion hört man leider oft von Problemen und Belastungen im Gesundheitswesen. Umso wichtiger ist es mir, auch einmal eine positive Erfahrung zu teilen. Ich war vor Kurzem stationär im Klinikum am Steinenberg, in der Kardiologie, und möchte meine aufrichtige Anerkennung für die dort geleistete Arbeit aussprechen. Vom ersten Moment an habe ich mich in besten Händen gefühlt – medizinisch wie menschlich. Ich lebe erst seit ein paar Jahren in Reutlingen und dies war mein erster Aufenthalt dort. Ich bin beeindruckt und fühlte mich am richtigen Platz.

Das Engagement, die Freundlichkeit und das Einfühlungsvermögen der Ärzte und des Pflegepersonals haben mir Sicherheit gegeben und mir den Aufenthalt sehr erleichtert. Besonders beeindruckt hat mich, mit wie viel Geduld und Aufmerksamkeit sich alle um jeden einzelnen Patienten gekümmert haben, auch in stressigen Situationen. Man spürt, dass hier nicht nur fachliche Kompetenz, sondern auch Mitgefühl und Verständnis im Mittelpunkt stehen. Dank der hervorragenden medizinischen Versorgung und der fürsorglichen Pflege konnte ich mich gut erholen und mit einem rundum positiven Gefühl nach Hause gehen. Es ist beruhigend zu wissen, dass es so ein Team in diesem Klinikum gibt.

Mein Aufenthalt hat mir gezeigt, dass das Vertrauen in unsere regionale Klinik absolut gerechtfertigt ist. Ich wünsche dem gesamten Team weiterhin viel Kraft. Mein Dank gilt auch den Mitarbeitern, die im Hintergrund dafür sorgen, dass der Tagesablauf gut funktioniert. Sie leisten alle großartige Arbeit.

Wingolf Ehmann, Reutlingen