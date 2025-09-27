»Selbstkritik als Lösung«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist keine Pflicht der Hochschulen, aber es ist von der Politik gern gesehen, die Forschungslandschaft auf das Militärische zu erweitern. Grund ist die vorausgesetzte Bedrohung Europas durch Russland. Die Akzeptanz in der Bevölkerung, auf diese Bedrohung zu reagieren, ist offenbar gegeben. Dank der ständigen Meldungen zur russischen Übergriffigkeit und der Spekulationen über einen möglichen 3. Weltkrieg im Internet ist es gelungen, eine Grundangst zu erzeugen, die die beispiellose Aufrüstung, einschließlich ihrer immensen Kosten, toleriert.

Der Grundfehler, der seit der sich ständig weiterentwickelnden Kriegstechnik ist doch der, dass versucht wird, sich dank besserer Technik dem vermeintlichen Gegner gegenüber, einen Vorteil zu verschaffen, damit der wieder denkt, ein Angriff würde die eigene Niederlage einschließen. Das ist die »Denke« der Vergangenheit! Die Politik glaubt, uns davon überzeugen zu müssen, dass dieser Ansatz fortgeschrieben werden müsse, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Wem nützt diese Strategie? Die Chancen und Angebote Putins in seiner Ansprache vor dem Bundestag 2001, in der von einer internationalen Sicherheitsarchitektur und Vertrauen die Rede war, wurden für eine neue gesamteuropäische Ordnung nicht genutzt. Vor allem von den USA und ihren engsten Verbündeten ist sie wahrscheinlich auch nie gewollt gewesen. Das gilt bis heute und führte letztendlich über die Eskalation des Ukrainekrieges zu der Forderung nach Kriegstüchtigkeit. Können die alten Konzepte uns aber einem Frieden näherbringen? Nein. Ein Lösungsansatz kann nur eine lückenlose Selbstkritik des Westens sein, die auch Zugeständnisse an den »Gegner« einschließt. Wo sind die Vordenker und Politiker wie einst Willy Brandt, die ernsthaft Vertrauen zwischen den Blöcken aufbauten und nach einer Friedenslösung suchten (ähnlich KSZE-Konferenz von 1975)? Wo bleibt die Verantwortung der Regierungen für die Menschen, wenn jeder Unsummen für seine »Verteidigung« ausgibt, aber in vielen Teilen der Welt gehungert und gestorben wird? Eine Verletzung des estnischen Luftraumes ist uns eine Sondersitzung des Nato-Rates wert. Was ist mit der Bevölkerung in Gaza? Was mit der im Sudan? Wenn man genau hinsieht, sind neben dem Ukrainekrieg auch diese Konflikte gewollt. Die Betroffenen wollen diese Kriege nicht! Wer also dann?

Eine Utopie: Ministerin Olschowski (Grüne) forciert statt der militärischen, die Friedens- und Konfliktforschung, die mit modernen Denkansätzen nach einer Friedenslösung sucht. Der bisherige Weg der Abschreckung sollte Geschichte sein und ist im Atomzeitalter nur gangbar, wenn uns die eigene Zukunft und das Leben nicht mehr viel wert ist. Ist dem aber so?

Helmut Weinhold, St. Johann