Dem Kusterdinger Gemeinderat sei unser herzlichster Dank auszusprechen! Endlich eine Reaktion auf den ewig dahin schmorenden Lärmaktionsplan. Die Bürger von Kusterdingen und Jettenburg können mit ihrer Wahl sehr zufrieden sein. Ihre Sorge und Probleme werden tatsächlich erhört. Im Gegensatz zu uns Reutlingern. Den Reutlinger Gemeinderat interessiert ja das Wohlergehen seiner Bürger weniger, außer natürlich die Oststadt – verkehrsberuhigt, und am liebsten wird dort das heilige Blechle geschoben. Aber immerhin, der erste Schritt in die richtige Richtung auf der B 28 ist vollzogen.

Karin Kohlmann, Reutlingen