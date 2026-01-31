»Schon wieder Wahlen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Jetzt hängen sie wieder, die Wahlplakate, gefühlt hatten wir eigentlich nur ein Jahr Wahlkampfpause. Nämlich seit sich die kleine GroKo in Amt und Würden befindet. Denn während der Ampel gab es doch von der CDU nur Wahlkampfgetöse und Rücktrittsforderungen – hauptsächlich von Friedrich Merz und Jens Spahn, ach ja, und natürlich Söder. Jetzt ist in Baden-Württemberg wieder aktiv Wahlkampf. Großformatige Plakate, der eine kann es, der andere will es. In diesem Wahlkampf, wie im Bundestagswahlkampf, scheint einziges Thema die Wirtschaft zu sein, zumindest bis die AFD wieder mit (Re) Migration daherkommt als die Mutter aller Probleme beziehungsweise deren Lösungen. Auch die Grünen in Baden-Württemberg und Cem Özdemir stellen die Wirtschaft stark in den Vordergrund, ganz in der Tradition von Winfried Kretschmann. Im Sinne von: Ohne Wirtschaft ist alles nichts. Gute Wirtschaft macht gute Stimmung und Einigkeit macht sozialen Frieden. Nicht ganz einig mit der reinen Wirtschaftslehre dürften Themen wie Klima, Wasser, Umwelt stehen. Die werden nicht gefragt, melden sich erst spät, wenn das Kind im Brunnen, und mahnen nur ganz allgemein, also an niemanden und alle adressiert. Momentan ist richtig, momentan ist gut. Und es ist doch wahr! Wenn Raketen und Drohnen drohen, ist nicht an Elektropanzer zu denken. Wir sind ja nicht alleine auf der Welt, sonst ja auch kein Export. Aber vor lauter Wirtschaftsaktionismus dürfen wir unser Grundwasser, unsere Böden und unsere Kinder nicht vergessen. Also Wähler: Wähle! Wer nicht wählt, für den wählen die Anderen!

Thomas Hauschild, Engstingen