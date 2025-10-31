»Schon wieder Umleitungen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schon wieder Umleitung für die Radfahrer/ Fahrradpendler der Zahnradbahn. Keine Frage, Hangsicherung hat Priorität. Aber die Umleitung führt wieder über einen Radweg, den es gar nicht gibt. Der neue Radweg endet plötzlich und führt über Schotter weiter – ein No-Go für Rennradfahrer und Pendler! Bis Traifelberg fahren wir also weiter auf der Hauptstraße ... Für den dringend erforderlichen Radweg zwischen Eningen – Metzingen ist auch kein Geld! Für Straßen wie Albaufstieg werden weiterhin Millionen genehmigt – wie viele Millionen davon sind für die Fahrradinfrastruktur? Für Instandhaltung der alten Steigen und Wirtschaftswege? Wann kommt die Wende im Autoland Baden-Württemberg?

Dagmar De Pauli, Pfullingen